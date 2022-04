Plan prodaje rezervi spustio cijene nafte prema 100 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima prema 100 USD, nakon što su članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) objavile detalje prodaje 120 miliona barela iz strateških rezervi, kako bi poboljšale snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela je pala 30 centi na 100,28 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po gotovo nepromijenjenoj cijeni, od 95,99 USD.

Trgovci su se fokusirali na detaljan plan članica IEA-e o prodaji 120 miliona barela nafte iz strateških rezervi u narednih šest mjeseci.

Sjedinjene Američke Države (SAD) će u sklopu IEA-ine inicijative na tržište plasirati 60 miliona barela i još 120 miliona barela zasebno, prenosi SEEbiz.

Analitičari američke investicione banke JPMorgan smatraju da će prodaja nafte iz rezervi na kratki rok uveliko pomoći da se nadoknadi trajan gubitak, kako procjenjuju, milion barela ruske nafte dnevno.

“No, u narednoj i godinama koje slijede, globalni proizvođači vjerovatno će morati da povećaju ulaganja, kako bi nadoknadili izgubljenu rusku naftu i ponovo napunili strateške rezerve IEA-e”, upozoravaju u JPMorganu.

Analitičar PVM-a, Stephen Brennock, nije siguran da će zalihe riješiti problem.

“Količine barela bez presedana nijesu potpuno otklonile sumnje da nadolazeća poplava u snabdijevanju možda ipak neće riješiti problem gubitka ruske nafte”, rekao je Brennock.

Rusija je našla kupce za svoju naftu u Aziji, ali zapadni kupci i dalje je zaobilaze.

Analitičari ANZ Researcha upozoravaju da bi nafta iz rezervi mogla odvratiti proizvođače, uključujući Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEC) i američke firme koje naftu proizvode iz škriljca, od ubrzanog povećanja proizvodnje, čak i uz cijenu od oko 100 USD po barelu.

Barijeru cijenama nafte činila je i zabrinutost za potražnju nakon što je Šangaj produžio mjere izolacije kako bi suzbio širenje koronavirusa i jači dolar, nakon informacije da bi američka centralna banka do kraja godine mogla podići ključne kamatne stope za tri procentna poena.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u četvrtak iznosila 100,12 USD, što znači da je bila niža 6,01 USD u odnosu na prethodni dan trgovanja.

