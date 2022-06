Pitanje vraćanja radne nedjelje riješiti uz dosljednu primjenu Zakona o radu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pitanje vraćanja radne nedjelje u trgovini neophodno je riješiti uz dosljednu primjenu Zakona o radu i poštovanje ravnopravnosti svih zaposlenih i ne treba ga vezivati za druge sektore privrede, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Upravni odbor PKCG je na sjednici održanoj u proširenom sastavu pozdravio spremnost Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma da se u pregovore o rješavanju pitanja o neradnoj nedjelji uključe sve zainteresovane strane.

Iz PKCG je saopšteno da privrednici insistiraju da rješenje ne treba dovoditi u vezu sa izmjenama Opšteg kolektivnog ugovora (OKU).

„Neprihvatljivi su zahtjevi sindikata da uslov da se dozvoli rad nedjeljom budu prethodne izmjene OKU-a kojima će se povećati cijena rada nedjeljom za 100 odsto u svim sektorima. Ovakvo povećanje troškova rada značilo bi ne samo veliki dodatni namet za poslodavce, već bi dovelo i do značajnog povećanja cijena roba i usluga na tržištu, zbog čega privrednici smatraju da je u tom slučaju bolje da nedjelja ostane neradna“, navodi se u saopštenju.

Svakoj izmjeni OKU-a, kako je ocijenjeno, treba da prethodi detaljna analiza uticaja na privredu, pa se one ne smiju donositi naprečac.

Na sjednici je saopšteno i da visina dnevnice za rad nedjeljom u trgovini treba da bude rezultat eventualnih izmjena Granskog kolektivnog ugovora o čemu prethodno socijalni partneri treba da postignu dogovor.

„Privrednici čvrsto insistiraju na ocjeni ustavnosti Zakona o unutrašnoj trgovini u dijelu koji se odnosi na neradnu nedjelju i pozivaju Ustavni sud da se o tome izjasni u što kraćem roku“, rekli su iz PKCG.

Oni apeluju na Uniju poslodavaca (UPCG) da, kao socijalni partner, u pregovorima sa Vladom i sindikatima, sa dodatnom pažnjom zastupa stavove privrede i uzdrži se od potpisivanja rješenja koja mogu biti štetna.

„Budući da je ova tema aktuelizovala brojna pitanja, donijela mnoge nedoumice i ukazala na potencijalne rizike, privrednici su mišljenja da donošenje ovako važnih odluka zahtijeva vrijeme, uz sveobuhvatne konsultacije. Tim prije što se privreda još nije oporavila od posljedica pandemije, a na poslovanje utiče i ratni sukob u Ukrajini“, zaključuje se u saopštenju.

