Mugoša oslobođen optužbi u slučaju Carine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši gradonačelnik Podgorice, Miomir Mugoša, oslobođen je optužbi u slučaju prodaje gradskog zemljišta kompaniji Carine.

Prvostepenu presudu je izrekla sutkinja Vesna Pean u podgoričkom Višem sudu, prenose Vijesti.

Pean je u obrazloženju presude rekla da nema dokaza da je Mugoša uticao na to da se donese odluka o prodaji Carinama po cijeni od 165 EUR.

Mugoša je optužen da je parcelu prodao ispod cijene i da je time gradski budžet oštetio za 6,7 miliona EUR.

Prema navodima optužnice, okrivljeni Mugoša je kao gradonačelnik iskoristio službeni položaj i bez sprovedenog postupka javnih nabavki donio odluku o prenosu prava korišćenja gradskog-građevinskog zemljišta na kompaniju Carine.

Mugoša se optužnicom tereti za zloupotrebu službenog položaja, odnosno da je gradski budžet oštetio za 6,7 miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS