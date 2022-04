Mijović: Menadžment i Odbor direktora EPCG ugrozili javni interes

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Menadžment i Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) ugrozili su javni interes i pričinili veliku materijalnu štetu građanima i tom preduzeću realizacijom projekta ekološke rekonstrukcije Termoelektrane (TE) Pljevlja, navodi se u prijavi koju je ekonomski analitičar Dejan Mijović uputio Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK).

On je ocijenio da se tim projektom, za koji je EPCG opredijelila oko 70 miliona EUR sopstvenih sredstava i potpisala odgovarajuće ugovore sa izvodjačima, ne bi ostvarila njegova dva bitna cilja.

Mijović smatra da ne bi bio ostvaren cilj da se rad TE uskladi sa obavezujućim direktivama Evropske unije (EU), kao preduslovom za dobijanje integrisane dozvole za rad i legalizacije njegovog poslovanja, tako što bi se sadašnja energetska efikasnost TE od 27 do 29 odsto podigla na nivo od 38 do 40 odsto.

On je u prijavi upućenoj ASK-u naveo da ne bi bio ostvaren cilj da se dugoročno obezbjedi kontinuitet i sigurnost snabdijevanja građana električnom energijom.

“Menadžmenti i odbori direktora EPCG i Rudnika uglja Pljevlja novim masovnim zapošljavanjem ugrožavaju javni interes i čine veliku štetu tim drźavnim preduzećima, kako zbog okolnosti što već imaju tehnološke viškove, tako i zbog namjere da uskoro zatvore TE radi njene ekološke rekonstrukcije, a time u dobroj mjeri i rudnik koji bi ostao bez glavnog klienta”, navodi se u prijavi.

Prema riječima Mijovića, Termoelektrana bi zbog toga u naredne tri i po godine građevinskih, montažnih i remontnih radova bila van pogona ukupno dvije godine, ukoliko ne bi pretrpjela veću havariju nakon 40 godina kontinuiranog rada, što je vrlo realna mogućnost.

„Pri tome, potpuno su svjesni, ali neodgovorno se odnose prema činjenici da je na globalnom nivou, u okviru Ujedinjenih nacija i uz glas Crne Gore, donijeta odluka da se relativno brzo moraju ugasiti sve termoelektrane na ugalj zbog njihovog razornog uticaja na klimatske promjene“, piše u prijavi upućenoj ASK-u.

Mijović je kazao da je tokom protekle četiri godine, dok je projekat još bio u pripremnoj fazi, u više medijskih nastupa javno ukazivao EPCG-u i vladi kao većinskom vlasniku da projekat neće ispuniti evropske kriterijume.

On je dodao da te dobronamjerne poruke, nažalost, nijesu uvažene.

Mijović je rekao da su funkcioneri sadašnje Vlade imali razumijevanje za te argumente ali, kako je naveo, nijesu smogli snage ili uspjeli da spriječe Odbor direktora EPCG, čija je to bila nadležnost, da aktivira privremeno suspendovani ugovor od 55 miliona koji je zaključila prethodna uprava sa izvođačima i zaključi novi od 15 miliona EUR.

“Stoga apelujem na vas da hitno preduzmete sve potrebne radnje, pokrenete istragu i učinite sve što je u vašoj nadležnosti da spriječite da se navedene grube povrede javnog interesa nastave i dalje uvećavaju ogromnu štetu koju su već izazvale”, navodi se u prijavi.

Mijović je ukazao na član 165 Zakona o privrednim društvima, prema kojem članovi Odbora direktora odgovaraju za štetu koju pričine društvu.

“Predlažem vam da, pored ostalih, tačnost navoda u vezi sa primjenom evropskih pravila provjerite i kod Delegacije EU u Crnoj Gori”, navodi se u prijavi koju je Mijović uputio ASK-u.

On je kazao da je radni vijek TE Pljevlja, izgrađene 1982. godine praktično istekao.

Prema riječima Mijovića, njena zastarjela tehnologija nakon 40 godina neprestanog rada se ne može temeljno rekonstruisati i unaprijediti, već samo zamjeniti novom i modernijom.

On je podsjetio da je TE potrošila 20 hiljada radnih sati koji su joj odlukom Ministarskog savjeta Energetske zajednice bili dozvoljeni za period od 2018. do 2023. godine.

Kako je naveo Mijović, prethodno je 2018. godine dobila integrisanu dozvolu od Agencije za zaštitu životne sredine da u tom intervalu uskladi svoje poslovanje sa evropskim propisima, ali je propustila da to uradi.

„Da je ispunila tu obavezu, EPCG bi bilo dozvoljeno da poveća energetsku efikasnost postojeće TE na manje zahtjevni nivo od 33 odsto, što bi se navodno moglo postići ulaganjem od 70 miliona EUR u njenu parcijalnu ekološku rekonstrukciju“, kazao je Mijović.

Kako je rekao, pošto se to nije desilo, na EPCG se primjenjuje stroža odredba EU direktive o velikim postrojenjima za sagorijevanje, koja se odnosi na gradnju potpuno novih termoelektrana, prema kojoj bi EPCG bila dužna da uloži trostruko veći iznos od preko 200 miliona EUR u modernizaciju, gradnju nove TE koja bi imala energetsku efikasnost od 38 do 40 odsto.

Mijović je kazao da u EPCG, međutim, uporno ignorišu tu imperativnu odredbu te EU direktive i javna upozorenja da moraju da je poštuju.

„Već obmanjuju sebe i javnost tvrdnjom da će uskladiti rad TE sa propisanim evropskim standardima putem ekološke rekonstrukcije nakon koje će TE, navodno, nakon sadašnjih 27 do 29 odsto, imati energetsku efikasnost od 32,5 do 33 odsto, dakle znatnu nižu od potrebnih 38 odsto“, naveo je Mijović.

Prema njegovim riječima, da su menadžment i uprava EPCG ugrozili javni interes svjedoči i podatak da u potpisanim ugovorima sa izvođačima radova nijesu ugrađene garancije izvođača da će nakon realizacije projekta ekološke rekonstrukcije energetska efikasnost i emisije štetnih gasova TE biti usklađene sa važećim evropskim standardima i propisima.

Mijović je u prijavi naveo da je iz Sekretarijata Energetske zajednice, čije su članice sve države regiona, već poslata ozbiljna opomena Crnoj Gori zato što rad TE, prve elektrane na ugalj u regionu kojoj je isteklo ograničenje radnog vremena, nije usklađeno sa Direktivom o velikim postrojenjima za sagorijevanje.

On je kazao da se EU, kao ni Energetska zajednica, neće zadovoljiti obećanjima menadžmenta i uprave EPCG da će ispuniti njene propise, već će insistirati na dokazima da je to zaista urađeno.

“Ona neće narediti EPCG da zatvori termoelektranu zbog kršenja njenih propisa, jer Crna Gora nije njena članica, ali će usloviti Crnu Goru da zatvori termoelektranu da bi bila primljena u njeno članstvo”, dodao je Mijović.

Kako je naveo, pošto je prioritetni i zvanično izraženi cilj Crne Gore da bude primljena u EU već 2025. godine, ulaganje od 70 miliona EUR državne firme u projekat koje ne bi ispunilo EU kriterijume bilo bi neracionalno i kontraproduktivno.

“Finansijska šteta bi bila utoliko veća što bi TE morala da se zatvori tokom građevinjskih i montažnih radova planiranim da se završe krajem 2025. godine, pa rekonstruisana TE możda ne bi dobila priliku da radi ni dan ukoliko Crna Gora efikasno ispuni sve EU kriterijume za članstvo”, navodi se u prijavi.

Mijović je ocijenio da za te tri i po godine trajanja ekološke rekonstrukcije, kada TE ne bi radila najmanje dvije godine zbog građevinskih, montažnih i remontnih radova, EPCG ne bi mogla da sopstvenom proizvodnjom garantuje kontinuirano i sigurno snabdijevanje građana.

EPCG bi, kako je kazao, morala da nabavlja veliku količinu električne energije iz uvoza po tržišnim cijenama koje će, po predviđanima svih svjetskih analitičara, znatno porasti u narednim godinama.

“Zbog značajno smanjene prodaje i prihoda iz sopstvene proizvodnje i više uvozne cijene bi EPCG morala da prevali na teret građana i privrede, čime bi im znatno povisila troškove života i privređivanja i, uz to, dodatno opteretila inače nezavidni platni bilans države”, naveo je Mijović.

Kako je rekao, pored EU i Energetske zajednice, od EPCG će i drugi regionalni proizvođači električne energije i njeni tržišni konkurenti tražiti dokaze da je pokrenutim projektom ekološke rekonstrukcije ispunila stroge evropske zahtjeve, da će imati energetsku efikasnost od 38 do 40 odsto i da će emisije štetnih gasova iz TE biti usklađene sa EU propisima.

Mijović je kazao da bi ti konkurenti, na osnovu dostavljene dokumentacije, konstatovali da je EPCG izvršila samo parcijalnu rekonstrukciju, koja ne ispunjava pomenute kriterijume, pa bi je tužili za nelojalnu konkurenciju na otvorenom regionalnom tržištu električne energije.

“To bi svakako učinili oni koji su, za razliku od EPCG, uložili velika sredstva u sveobuhvatnu modernizaciju svojih termoelektrana da bi ih uskladili sa propisima Energetske zajednice i EU, pa bi EPCG bila primorana da im nadoknadi štetu za svu energiju koju bi pod tako povlašćenim uslovima uspjela da plasira na tržištu”, naveo je Mijović.

On je rekao da su menadžment i Odbor direktora EPCG, takođe, povrijedili javni interes jer, kako je ocijenio, ne upravljaju transparentno kompanijom u državnom vlasništvu.

“Oni tvrde da imaju sve potrebne tehničke studije (glavni projekat) i ekonomsko-finansijske analize (studija izvodljivosti), koje dokazuju opravdanost projekta ekološke rekonstrukcije, ali tu dokumentaciju nijesu dali na uvid javnosti”, kazao je Mijović.

On je rekao da, takođe, nijesu pripremili niti izložili javnoj raspravi Elaborat o uticaju projekta na životnu sredinu, iako su po zakonu to bili obavezni da učine.

Mijović je naveo da su u svim tim dokumentima, prema važećim propisima, morali da analiziraju i dokažu da ne postoje bolja alternativna rješenja za gradnju novih baznih elektrana, koje kao TE Pljevlja mogu dnevno da rade 24 sata, koja bi ispunjavala sve EU standarde i obezbjedjivala sigurnije i dugoročnije snabdijevanje gradjana električnom energijom.

„Menadžment i uprava EPCG, međutim, kriju od javnosti da to nijesu uradili“, navodi se u prijavi upućenoj ASK-u.

Mijović je kazao da zbog toga građani ne mogu da provjere da li bi se njihovim novcem možda moglo mnogo bolje raspolagati, kao na primjer ulaganjem u elektrane na biomasu ili gas, kako u Pljevljima gdje već postoji kvalifikovana radna snaga i dobar dio infrastrukture, tako i drugim predjelima Crne Gore.

Prema njegovim riječima, takve elektrane mnogo manje zagađuju okolinu i utiču na klimatske promjene, pa ih Crna Gora, kao buduća članica EU, ne bi morala relativno brzo zatvarati.

„Kao što bi bila primorana da ugasi čak i potpuno novu termoelektranu na ugalj koja ispunjava sve važeće EU standarde zbog obaveze da smanji emisije ugljen dioksida u skladu sa UNFCCC Pariskim ugovorom u rokovima koji važe za zemlje kandidate“, naveo je Mijović.

On smatra da je EPCG takvim postupanjem nanijeta šteta, jer je u nedostatku bankarskih kredita za investiranje u termoelektrane na ugalj morala da angažuje sopstvena sredstva u iznosu od 70 miliona EUR za projekat “kojim se neće postići zacrtani parametri i dobiti upotrebna dozvola”.

Prema riječima Mijovića, time su menadžment i uprava EPCG uskratili društvo da taj značajan iznos od 70 miliona EUR multiplikuje korišćenjem povoljnih kredita od međunarodnih finansijskih institucija i postigne ambicioznije razvojne ciljeve ulaganjem u obnovljive izvore energije.

“Uprkos namjeri da uskoro zatvore TE, a samim tim praktično i Rudnik, radi ekološke rekonstrukcije i svijesti o pomenutim rizicima koje prate tu odluku, među kojima je najveći i najizvjesniji da će se TE uskoro nakon rekonstrukcije morati trajno ugasiti, menadžmenti i uprave EPCG i njene ćerke firme Rudnika uglja Pljevlja poslednjih mjeseci masovno zapošljavaju nove radnike za kojima ne postoji poslovna potreba”, naveo je Mijović.

O tome, kako je dodao, svjedoče skupštinski izvještaj ministra za kapitalne investicije i brojni medijski napisi koji se pozivaju na zviždače iz firme.

Mijović je kazao da se u prijavi nije osvrnuo na odluke prethodnog menadžmenta i uprave EPCG i Rudnika kojima je iniciran projekat ekološke rekonstrukcije i zaključen prvi ugovor od 55 miliona EUR sa izvođačima radova, i koje su povećale umjesto da smanje tehnološke viškova.

Razlog je, kako je naveo, to što je ministarstvo kapitalnih investicija objavilo da je tim povodom već podnijelo odgovarajuće krivične prijave, koje je tužilaštvo navodno uzelo u razmatranje.

“Nijesam se osvrnuo ni na prijave koje sam vam uputio 27. marta i 13. aprila 2018. godine da biste spriječili povredu javnog interesa i štetu koja je učinjena nekorektnom i nezakonitom procjenom vrijednosti i prodajom akcija Rudnika uglja Pljevlja i koje ste proslijedili Specijalnom državnom tužilaštvu, ali molim da me infomišete o statusu njihovog razmatranja”, piše u prijavi.

