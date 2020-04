Manji prihodi budžeta hercegnovske Opštine 40 odsto

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Prihodi budžeta Opštine Herceg Novi u martu su manji 40 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, na šta su znatno uticale mjere i preporuke donijete povodom epidemije koronavirusa.

Iz Kabineta predsjednika Opštine Herceg Novi kazali su da je za očekivati da u aprilu dođe do smanjenja prihoda za više od 50 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, s obzirom na to da je do značajnog smanjenja prihoda došlo u drugoj polovini marta, kada su stupile na snagu sve mjere i preporuke Vlade koje se odnose na sprečavanje daljeg širenja.

„Tim povodom ekonomski tim Opštine radi na mjerama koje će u narednom periodu ublažiti posljedice ekonomske krize“, navodi se u saopštenju.

Trenutno su u pripremi mjere koje će rezultirati smanjenjem troškova prema svim potrošačkim jedinicama budžeta Opštine.

Takođe, u pripremi su mjere za pomoć građanima kroz poreske i druge olakšice, koje će u toku ove sedmice biti zvanično dostavljene Zajednici opština Crne Gore, a koje će sa druge strane dodatno uticati na primanja budžeta Opštine.

„Odgovornom strategijom i mjerama rukovodstvo Opštine Herceg Novi nastoji da u narednom periodu obezbijedi redovno funkcionisanje organa lokalne samouprave, a u isto vrijeme svim građanima pomogne kroz poreske i druge olakšice“, dodaje se u saopštenju.

Opština Herceg Novi je uputila interventnu finansijsku pomoć opštinskoj organizaciji Crvenog krsta u iznosu od tri hiljade EUR za socijalno ugrožene. Osim toga, u saradnji sa Crvenim krstom, lokalne uprava je obezbijedila vozila i angažovala volontere koji pružaju pomoć sugrađanima.