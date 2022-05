Jovaniću zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prostorijama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) završeno je višesatno saslušanje predsjednika Privrednog suda, Blaža Jovanića, kome je određeno zadržavanje do 72 sata.

Na saslušanje je, kako prenosi portal Vijesti, dovedena blagajnica Privrednog suda.

Rano jutros su nastavljena saslušanja uhapšenih u ponedjeljak zbog sumnje da su dio stečajne mafije.

Jovanić je označen kao šef te kriminalne grupe.

Osim Jovanića, uhapšeni su stečajni upravnici Saša Zejak, Sanja Lješković i Radovan Radinović, advokatica Snežana Jović i vlasnici firmi za privatna obezbjeđenja Pavić Globarević i Darko Perović.

Jovanića su u ponedjeljak uhapsili pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja, zbog osnovane sumnje da je organizator kriminalne grupe koja je prethodnih godina, zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim djelima, oštetila državu za više desetina miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS