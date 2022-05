Investicije jasan pokazatelj interesovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investicije koje se i u ekonomski i zdravstveno izazovnim vremenima i dalje okreću ka crnogorskom tržištu jasan su pokazatelj zainteresovanosti mađarskih kompanija za dalja ulaganja, saopštio je ambasador Mađarske u Crnoj Gori, Jožef Neđeši.

Neđeši je na sastanku sa potpredsjednikom Vlade Ervinom Ibrahimovićem, kazao da je pozicija potpredsjednika za regionalni razvoj veoma važna i da su iskustva mađarskih kompanija vezana za poslovanje u Crnoj Gori pozitivna.

Ibrahimović je saopštio da ga raduje činjenica da postoji zainteresovanost mađarskih hotelijera za razvojne planove nove Vlade i u tom smislu ponudio podršku i logistiku u organizovanju susreta zainteresovanih strana.

„Postoje potencijalno interesantni projekti na sjeveru Crne Gore, a kao što sam istakao više puta do sada, moramo se snažnije orijentisati ka razvoju sjeverne regije“, poručio je Ibrahimović.

On je dodao da integracija Crne Gore u međunarodnu zajednicu ostaje čvrst prioritet nove Vlade, a da su direktni i tradicionalno izuzetni mehanizmi podrške Mađarske kao pouzdanog partnera, samo potvrda učvršćivanja dobrih bilateralnih odnosa.

Sagovornici su razgovarali i o planovima crnogorske Vlade u oblasti energetike uz konstataciju da bez energetske stabilnosti nema ni ekonomske.

Oni su se složili da Crna Gora raspolaže ogromnim potencijalima u oblasti zelenih izvora energije čemu će se resor kapitalnih investicija posebno posvetiti u narednom periodu.

“Svjesni koliko je značajan razvoj saobraćajne infrastrukture, posebno kada se govori o neiskorišćenim kapacitetima Luke Bar, unapređenju i modernizaciji željezničkog saobraćaja uz podršku međunarodnih partnera radićemo na realizaciji razvojnih projekata”, navodi se u saopštenju.

