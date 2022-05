Inovativna djelatnost imperativ ekonomskog rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neophodnost intenziviranja inovativne djelatnosti u cilju ekonomskog i društvenog napretka Crne Gore glavna je poruka osmog MeetUp-a, koji je održan u organizaciji Privredne komore (PKCG) i ICT klastera Cortex.

Iz PKCG je saopšteno da sveobuhvatnost i dovoljnost usvojene zakonske regulative donešene u cilju uspostavljanja i razvoja inovativne djelatnosti, način na koji se mogu koristiti benefiti i mogući razlozi nedovoljnog korišćenja potencijala koje ovaj zakonodavni okvir nudi, kao i predlozi na koji način se sistemski može unaprijediti i intezivirati inovativna djelatnost, teme su na koje su panelisti i učesnici vodili konstruktivan dijalog.

Na pitanja i nedoumice iz ove oblasti, u dijalogu sa učesnicima odgovore su dali panelisti, koji su bili aktivni sudionici u procesu donošenja, implementacije i korišćenja podsticaja ovog revolucionarnog inovativnog zakonodavnog okvira: Marijeta Barjaktarović Lanzardi iz Ministarstva ekonomskog razvoja, predsjednik skupštine ICT Cortex i vlasnik kompanije Amplitudo, Nenad Novović, zatim Velibor Bošković iz Naučno tehnološkog parka, konsultant UNDP-a, Saša Ivanović, Bojana Femić Radosavović iz Fonda za inovacije i Đorđije Brkuljan iz Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis.

Događaj je izazvao veliko interesovanje svih potencijalnih korisnika benefita i mjera koje proističu iz inovacionog zakonodavnog okvira, a to su: preduzeća, start upovi, spinofovi i druga pravna lica, naučnoistraživačke ustanove, centri izvrsnosti i ustanove visokog obrazovanja koje obavljaju inovativne aktivnosti, pronalazači, inovatori i frilenseri.

Zaključci sa ovog uspješno organizovanog MeetUp-a biće razmatrani i usvojeni na radnom sastanku, koji će biti održan naredne sedmice, u kom će učešće uzeti najvažniji subjekti inovacione zajednice.

Tema sastanka, takođe, biće razmatranje i definisanje prioriteta za unaprjeđenje ICT sektora, i cjelokupnog inovativnog ekosistema koji će biti predstavljeni ključnim donosiocima odluka.

