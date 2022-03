Glavni grad obezbjeđuje novu podršku preduzetništvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad će preduzetnicima obezbijediti novu podršku, koja bi trebalo da doprinese valorizaciji i oživljavanju tržnog centra Forum, u podgoričkom naselju Konik, najavio je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković.

“Imajući u vidu potencijal tog prostora, za narednu sjednicu lokalnog parlamenta pripremamo odluku o davanju 27 poslovnih prostora u njemu, koji se trenutno ne koriste, na besplatno korišćenje onima koji imaju neku ideju i žele da se bave biznisom u glavnom gradu”, rekao je Vuković prilikom obilaska tržnog centra Forum.

On je pozvao sve koji imaju plan da ga razrade i spremno dočekaju javni poziv.

Iz PG Biroa je saopšteno da Glavni grad na taj način, ne samo da doprinosi oživljavanju i valorizaciji tog prostora, već i unapređenju socioekonomskog statusa i poboljšanju kvaliteta života svih stanovnika Podgorice.

