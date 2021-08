Fabriku za preradu voća što prije staviti u funkciju

Andrijevica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na čelu sa ministrom Aleksandrom Stijovićem, obišli su Kuću voća u Andrijevici u cilju pronalaženja zajedničkog rješenja kako bi se fabrika za preradu voća u što bržem roku završila i stavila u funkciju.

Tokom obilaska, kojem su na inicijativu Ministarstva prisustvovali i predstavnici Uprave za javne radove, projektanti, predstavnici izvođača radova – kompanija Neimar inženjering, nadzorni organ kao i predstavnici lokalne samouprave, konstatovano je da je stanje na projektu loše, da radovi nijesu napredovali dogovorenom dinamikom i da se radi o kašnjenju od gotovo jednu i po godinu, uz zaključak da se u narednom periodu pitanje projekta mora riješiti.

Projektna dokumentacija za predmetni objekat urađena je na osnovu konkursa za idejno arhitektonsko rješenje koje je sprovelo ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa ministarstvom održivog razvoja i turizma.

Projektnu dokumentaciju je izradilo preduzeće Arhing inžinjering, reviziju Ubi.pro, a izvođač radova je preduzeće Neimar inženjering.

Vrijednost ugovora iznosi 1,33 miliona EUR.

“Iako su radovi počeli 27. aprila 2018. godine, pri čemu je ugovoreni rok bio 18 mjeseci, do sada je ostvareno tek 48 odsto planiranog ugovora”, rekli su iz Ministarstva.

Na osnovu informacija o izdvojenim sredstavima i procjene koliko je do sada procentualno urađeno, ocijenjeno je da izvođač, uz propuste nadležnih organa, nije ispunio ugovoreni dio zbog čega sada postoji otvoren problem.

“U toku izvođenja radova evidentirana je pojava značajnih viškova i naknadnih radova, usljed utvrđenih propusta u projektnoj dokumentaciji, odnosno predmjeru radova. U 2019. godini je, prema zahtjevu ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, izvršena dopuna projektne dokumentacije usljed izmjene tehnologije proizvodnje, koja je dovela do dodatnih radova”, rekli su iz Ministarstva.

Dodatni troškovi, viškovi i naknada radova nastali kao posljedica propusta u projektnoj dokumentaciji, dodatni radovi nastali kao posljedica izmjene tehnologije proizvodnje, kao i prekoračenje ugovorene vrijednosti usljed promjene stope poreza na dodatu vrijednost (PDV), prema procjeni Uprave za javne radove iznose 504 hiljade EUR.

Nakon obilska Kuće voća, u Opštini je održan radni sastanak sa njenim predsjednikom, Željkom Ćulafićem i saradnicima, gdje su predstavljeni problemi i dostupni mehanizmi radi pronalaženja najboljeg modela dalje realizacije ovog projekta sa ciljem razvoja Andrijevice.

“Sagovornici su se saglasili da je u narednom periodu neophodno pokrenuti sve zakonske mehanizme u cilju ispravljanja načinjene štete u prethodnom periodu kako bi se pokrenula samoodrživa proizvodnja i iskoristila razvojna šansa i poljoprivredni kapaciteti ovog kraja”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS