Bivša mis Slovenije u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poznata influenserka i bivša mis Slovenije, Sanja Grohar, sa porodicom boravi u Crnoj Gori, gdje uživa u prirodnim i kulturnim ljepotama crnogorske destinacije, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

“Za nekoga ko je po prvi put u Crnoj Gori, a ko je čuo za njene ljepote, mogu reći da sam oduševljena do sada viđenim. Znali smo da Crna Gora ima predivnu obalu i da je Budva jedna od značajnijih destinacija za turiste, ali nijesmo znali da je sjever Crne Gore tako magičan”, rekla je Grohar koja u organizaciji NTO boravi u Crnoj Gori u periodu od 20. do 25. maja.

Kako je navela, bogatstvo kojim Crna Gora raspolaže broji se svim mjestima koja oduzimaju dah, a takvih mjesta ima na svakom koraku.

“Od do sada viđenog, najviše su nam se dopali predjeli Bjelasice na kojim i pored velikih vrućina ima još snijega, turisti na konjima uživaju u prirodi, a na katunima imate mogućnost da probate preukusnu domaću hranu”, kazala je Grohar.

Tokom boravka u Kotoru, Grohar je sa porodicom imala priliku da posjeti interaktivni muzej i osjeti duh prošlog vremena.

“Šetnjom po starom gradu smo se uvjerili da je Kotor jedan predivan, šarmantni gradić, pun istorije i znamenitosti. Jedva čekamo da vidimo šta nam ostatak boravka u Crnoj Gori nudi. Ono što nijesmo znali prije dolaska jeste da je Crna Gora destinacija za sva godišnja doba i jedva čekamo da se vratimo tokom zime da uživamo u skijanju”, dodala je Grohar.

Posjetu Grohar organizovala je NTO u saradnji sa strateškim partnerima Air Montenegrom, Gold Travel agencijom i Budvanskom rivijerom, lokalnim turističkim organizacijama Kotora i Tivta, hotelima Regent Porto Montenegro i Azul beach resort Montenegro.

