Abazović na Svjetskom ekonomskom forumu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski premijer Dritan Abazović učestvovaće na Godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Švajcarskoj, gdje će imati susret sa direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Kristalinom Georgijevom.

Iz Vlade su kazali da će više od dvije hiljade učesnika foruma, uključujući globalne lidere iz biznisa, medija i civilnog društva, doprinijeti svojom stručnošću u preko 400 sesija.

“Forumu će prisustvovati i 300 javnih ličnosti, među kojima su šefovi država, vlada i međunarodnih organizacija, kao i ministri vanjskih poslova, privrede, finansija, trgovine, energetike, članovi G7 i G20”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, tema skupa je „Istorija na prekretnici: Vladine politike i poslovne strategije“.

Abazović će govoriti u srijedu na sesiji „Diplomatija i dijalog na Zapadnom Balkanu“, zajedno sa predsjednicima i premijerima država regiona, kao i ministrima vanjskih poslova, predstavnicima Evropske unije (EU) i brojnih međunarodnih organizacija.

“Abazović će sjutra imati prvi zakazani bilateralni susret sa direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Kristalinom Georgijevom”, rekli su iz Vlade.

Oni su dodali da će Abazović prisustvovati večeri koju organizuje domaćin i osnivač Svjetskog ekonomskog foruma Klaus Švab, zajedno sa liderima iz svijeta politike, biznisa i nauke.

“Na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, planiran je i niz bilateralnih susreta Abazovića sa liderima država EU i regiona”, naveli su iz Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS