ŽICG imao gubitak od 3,1 milion

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Željeznička infrastruktura (ŽICG) prošlu godinu je završila sa gubitkom u poslovanju od 3,1 milion EUR i pored dotacija iz budžeta od 14 miliona, pišu Vijesti.

Akumulirani gubitak ove državne kompanije narastao je na 37,5 miliona EUR, pokazuju izvještaji objavljeni na sajtu Poreske uprave.

Ova kompanija je od svoje osnovne djelatnosti prihodovala svega 69 hiljada EUR, dok su ostali prihodi iznosili 17,9 miliona EUR, dominantno subvencije iz državnog budžeta.

Troškovi poslovanja iznosili su 12 miliona i bili su 1,5 miliona veći u odnosu na godinu ranije, dok su rashodi za zarade iznosili još 8,2 miliona EUR i bili su veći 1,2 miliona. Troškovi po osnovu kamata iznosili su još 766 hiljada EUR.

S obzirom na to da je kompanija u 2022. godini ostvarila profit od 389 hiljada EUR, prošlogodišnji rezultat je značajno lošiji.

Ialo je ŽICG akcionarska kompanija, u kojoj privatni akcionari imaju oko 25 odsto vlasništva, prošlogodišnji izvještaj o poslovanju kompanija nije objavila na sajtu Montenegro berze, uz koju je trebalo da budu objavljene i napomene kako bi se pojasnio razlog ovog gubitka.

Kompanija još nije objavila ni sporni revizorski izvještaj za 2022. godinu, iako ga je sa godinu zakašnjenja usvojila Skupština akcionara na sjednici 29. aprila ove godine.

Tek tada su usvojeni i finansijski izvještaji kompanije za 2022, izvještaj menadžmenta za tu godinu i izvještaj revizora ABC Global Financijal Services Group na poslovne izvještaje kompanije za 2022.

