Žičara besplatna za djecu iz Crne Gore i njihove vršnjake iz inostranstva

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Vožnja žičarom Kotor – Lovćen biće tokom jula besplatna za djecu iz Crne Gore i njihove vršnjake iz inostranstva uzrasta do 12 godina.

Iz Opštine Kotor je saopšteno da je inicijativa njenog predsjednika, Vladimira Jokića, o besplatnoj vožnji žičarom za djecu bokeljskih opština, koja je upućena predsjedniku Odbora direktora Žičare Kotor – Lovćen, Martinu Leitneru, dobila pozitivan epilog.

U razgovoru Jokića sa menadžmentom Žičare, nakon podnesene inicijative, dogovoreno je da se odluka o besplatnoj vožnji, u cilju izbjegavanja teritorijalnih odrednica, odnosi na djecu iz cijele Crne Gore, kao i njihove vršnjake iz inostranstva, od 1. do 31. jula ove godine.

Odluka važi za djecu uzrasta do 12 godina.

„Želeći da izbjegnemo moguću negativnu reakciju javnosti u smislu tumačenja da se radi o teritorijalnoj, ili nekoj drugoj diskriminaciji putnika na žičari, donešena odluka se odnosi na djecu svih crnogorskih opština, kao i na djecu iz inostranstva koja će u tom periodu posjetiti ovu prelijepu zemlju, čime je vaša inicijativa dobila na značaju i obradovaće još više najmlađih, a nama najdražih putnika”, navodi se u odgovoru Leitnera.

On je dodao da će, uz nove sadržaje na izlaznoj stanici Kuk koje su pripremili za njih, to biti jedinstveno iskustvo.

“Time još jednom pokazujemo društvenu odgovornost i spremnost da aktivno učestvujemo u razvoju turizma u Crnoj Gori”, naveo je Leitner u odgovoru Jokiću.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS