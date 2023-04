Zbog loše dokumentacije kasne kapitalni projekti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za kapitalne projekte i saobraćaj za prva tri mjeseca ove godine realizovala 13,24 miliona EUR vrijedne projekte, što je tek 28 odsto realizacije u odnosu na plan, pokazali su podaci Ministarstva finansija.

Prema podacima koji su dostavljeni Vijestima, na preko stotinu projekata ubačenih u kapitalnih budžet radovi nijesu ni počeli. Glavni razlozi zbog kojih je u planirane kapitalne projekte utrošeno svega nešto više od četvrtine planiranog novca su neobezbijeđena projektna dokumentacija, nepredviđeni dodatni radovi, imovinski sporovi, ali i to što se prilikom usvajanja budžeta u Skupštini ubacuju nespremni kapitalni projekti.

”Do 31. marta realizovano je ukupno 13,24 miliona EUR, i odnosi se na projekte koji su započeti u prethodnom periodu. U odnosu na tromjesečni plan potrošnje, kojim je predviđeno ukupno 47,1 milion EUR za realizaciju projekata kapitalnog budžeta, dosadašnja realizacija, zaključno sa martom, je na nivou od 28,1 odsto”, saopštili su iz Ministarstva.

Oni su naveli da je Uprava za saobraćaj za kapitalne projekte platila 9,5 miliona, a Uprava za kapitalne projekte 3,8 miliona EUR. Prema ovogodišnjem kapitalnom budžetu, kojim je predviđeno preko 290 projekata, Uprava za saobraćaj realizovaće investicije vrijedne 90 miliona EUR, a Uprava za kapitalne projekte od 112,7 miliona EUR.

Uprava za željeznice u razvoj, uređenje i nadzor željezničkog saobraćaja treba da ulaži 22,8 miliona EUR.

Iz Uprave za kapitalne projekte Vijestima su, na pitanje koji su glavni razlozi kašnjenja završetka nekih od projekata, objasnili da su to najčešće nedostaci u projektnoj dokumentaciji zbog čega prije raspisivanja tendera ili početka radova moraju raditi na njenim dopunama i doradama.

Česte su i izmjene revidovanog glavnog projekta, što za posljedicu ima pojavu dodatnih i nepredviđenih radova.

”U skladu sa važećom zakonskom regulativom, dodatne i nepredviđene radove, koji nijesu obuhvaćeni osnovnim ugovorom je neophodno ugovoriti kroz tendersku proceduru”, objasnili su iz te Uprave.

Do završetka procedure ugovaranja neophodnih dodatnih radova, izvođenje radova na samom objektu se, kako navode iz Uprave, obustavlja ili se izvođenje istih prolongira do ugovaranja svih radova koji su neophodni kako bi se ostvarila funkcionalna i tehnološka cjelina.

Takođe, kazali su i da je realizacija značajnog broja projekata prolongirana usljed imovinsko-pravnih odnosa, a čije rješavanje nije u njihovoj nadležnosti.

Upitani da li do kašnjenja u realizaciji projekata dolazi i zbog porasta cijena u sektoru građevinarstva, iz Uprave za kapitalne projekte su objasnili da su se zbog toga izvođači obratili nadležnom Ministarstvu finansija koje je krajem decembra usvojilo informaciju kojom je obuhvaćena metodologija za utvrđivanje razlike u cijenama i naknadno pripremljene smjernice za njihovu primjenu.

”U skladu sa navedenom dokumentacijom, izvođači koji to smatraju svrsishodnim, pripremaju dokumentaciju kojom dokazuju uvećanje cijena, a na osnovu koje će biti zaključeni aneksi ugovora sa Upravom za kapitalne projekte. Navedenim zaključkom Vlade izvođačima je omogućeno i raskidanje ugovora ukoliko isti smatraju da kroz navedenu metodologiju i smjernice ne mogu ostvariti željene izmjene ugovorenih cijena roba i usluga, a za šta se pojedini i odlučuju. Sva navedena problematika nijeu nadležnosti Uprave za kapitalne projekte, a direktno utiče na realizaciju projekata i ukupnu realizaciju kapitalnog budžeta”, naveli su iz Uprave.

Iz Uprave za kapitalne projekte su kazali i da je prije otpočinjanja realizacije nekog projekta neophodno izvršiti pripremne radnje, navodeći da je upečatljivo da su se tokom prethodnih godina odvijale uglavnom već ugovorene aktivnosti na starim projektima, a da novi nijesu adekvatno pripremani.

”Na čak 110 projekata obuhvaćenih Kapitalnim budžetom za prošlu godinu nije bilo nikakve realizacije. U drugoj polovini prošle godine Uprava za kapitalne projekte je pristupila rješavanju brojnih otvorenih pitanja koji su usporavali dinamiku realizacije započetih projekata ili čak doveli do njihove obustave, a posebna pažnja je posvećena pripremi novih projekata”, kazali su iz te Uprave.

U prilog tome govori, kako navode, i činjenica da je Uprava za kapitalne projekte u decembru raspisala 34 javna nadmetanja od ukupno 124 koliko ih je bilo prošle godine. Oni su naglasili da je trend pripreme projekata nastavljen i u ovoj godini, pa je značajan broj njih u završnoj fazi pripreme i raspisivanja tendera.

”Ugovaranje i intenzivna realizacija ovih projekata se očekuje u drugoj polovini godine i nastaviće se u marednoj godina koja će biti godina izgradnje, a nakon kvalitetne pripreme u tekućoj. Kapitalnim budžetom za prošlu godinu obuhvaćeno je čak 97 novih projekata od ukupno 291 projekta, a koji su najčešće amandmanski uključeni za realizaciju kroz budžet. S obzirom na to da za značajan broj novih projekata još nemamo dostavljenu dokumentaciju od inicijatora zaključuje se da su isti nezreli kandidovani i obuhvaćeni Zakonom o budžetu”, rekli su iz Uprave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS