Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Članice Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP) zapošljavaju na desetine hiljada radnika i kreiraju promet veći od tri milijarde EUR, saopšteno je iz te poslodavačke organizacije.

Predsjednik Upravnog odbora CUP, Jovan Lekić, kazao je da su iza njih dvije uspješne godine rada.

“Naše članice, mala, srednja i velika preduzeća, preduzetnici, trenutno zapošljavaju na desetine hiljada radnika i generišu promet veći od tri milijarde EUR. Samo zajedno, udruženi u CUP-u, možemo postići visoke ciljeve i doprinijeti pozitivnim promjenama u poslovnom okruženju”, poručio je Lekić na prvoj sjednici Skupštine udruženja.

Na sjednici je dopunjen UO sa deset novih članova i izabrana potpredsjednica Skupštine Udruženja Dijana Čelik, vlasnica kompanije STEM iz Budve.

Lekić je kazao da očekuje da će nova Vlada uvažiti glas privrede i ubrzano sprovesti izmjene Zakona o radu, uvažiti evropska iskustva i prakse za dokazivanje reprezentativnosti poslodavačkih organizacija.

Da je CUP bio uspješan u dosadašnjoj misiji okupljanja poslovne zajednice, uvjeren je i novi član UO i vlasnik vinarije “Velimirović” Goran Velimirović, koji je naveo da CUP može da u narednom periodu zauzme jednu od ključnih uloga u crnogorskom ekonomskom i javnom životu.

“Na nama nije lak zadatak. Treba prevazići višedecenijsko iskustvo i nasljeđe socijalističkog sistema, u kojem je pojam poslodavca imao sumnjivi prefiks. Imamo zadatak da kreiramo drugačiji ambijent, promovišemo novu ulogu preduzetnika i poslodavaca u društvu i gradimo partnerstva sa svim društvenim činiocima“, rekao je Velimirović.

Sa njim je saglasan i vlasnik kompanije Cungu and Co, Nazif Cungu iz Ulcinja, koji nije krio zadovoljstvo zbog nove pozicije CUP-a.

“Veoma sam srećan i zadovoljan što sam izabran za člana UO novog udruženja. Pristupilo nam je dosta članova. Nadam se da će se glas privrednika mnogo više čuti i da ćemo veoma brzo postati članovi socijalnog savjeta i jedan od ključnih partnera za kreiranje boljeg poslovnog ambijneta koji je temelj razvoja naše ekonomije“, rekao je Cungu.

Skupština je, nakon dvije godine rada Udruženja, dopunila Upravni odbor sa deset članova: vlasnik kompanije Domaća trgovina Ljubiša Šćepanović, Nazif Cungu u ime kompanije Cungu and Co, Stela Bošković u ime Crnogorske komercijalne banke, Svetlana Vuksanović iz kompanije Philip Morris Montenegro, izvršni direktor Crnogorskog Telekoma Stjepan Udovičić, Vojin Žugić iz kompanije Spuški mlin 1952, Blagota Radović iz kompanije Zetagradnja, Goran Velimirović iz kompanije Vinarija “Velimirović“, Božo Sarić u ime Udruženja privrednika grada Bara i Dragan Martinović iz kompanije Martex.

CUP je u susret predstojećim praznicima, za poslovne partnere i predstavnika iz svijeta ekonomije, medija, izvršne i zakonodavne vlasti, organizovao i novogodišnji koktel u sklopu kojeg je emitovana kratka reportaža o socijalnom dijalogu na novim osnovama shodno evropskim iskustvima i dobroj praksi.

