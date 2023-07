Zakup ua Aqua park nije plaćen od 2020. godine

Budva, (MINA-BUSINESS) – Zakup budvanskog Aqua parka nije plaćan od 2020. godine, a Opština Budva od tada nema nikakvu komunikaciju sa predstavnicima zakupaca, iako ih uredno obavještava o obavezama od 240 hiljada EUR koje su godišnje dužni da plate.

Najveći Aqua park u Crnoj Gori izgradila je firma Aquaterra Solutions, a ugovor o 30-ogodišnjem zakupu preko 40 hiljada kvadratnih metara opštinskog zemljišta na brdu Topliš potisan je 2014. godine, prenosi portal RTCG.

Zakupac je šest godine kasnije prestao da plaćaju zakup. U međuvremenu, nakon spora sa Opštinom Budva, račun firme je blokiran, ali aqua park i dalje radi.

Predstavnik budvanskog Sekretarijata za zaštitu imovine, Đorđe Zenović, rekao je za portal RTCG da se radi o jednom jako neprimjerenom odnosu zakupca prema Opštini Budva.

On je dodao da odnosi od samog početka primjene osnovnog ugovora nijesu bili na zavidnom nivou, ali da su problemi kulminirali 2020, od kada nemaju apsolutno nikakvu komunikaciju.

“Ono što je do nas, kao organa koji štiti interese Opštine, mi smo uradili. Preko javnog izvršitelja smo blokirali račune Aquattera Solutionsa na iznos od 215 hiljada EUR za dug iz 2019. godine, dok smo ih utužili i za trogodišnji iznos zakupnine od 750 hiljada za 2020, 2021. i prošlu godinu. Obratili smo se i svim nadležnim inspekcijama u državi i lokalnoj samoupravi”, kazao je Zenović.

On je naveo da ga je posebno iznenadio odnos sanitarne inspekcije.

“Izgleda da našu prijavu nijesu shvatili ozbiljno. Prilikom izvršenog nadzora na lokaciji aquva parka utvrđeno je zakupac ne posjeduje izvještaj o izvršenim analizam bazenskih voda od akreditovane laboratorije i za to su im izrekli neku novčanu kaznu. Pazite, kada se utvrdi takav jedan propust na lokaciji na kojoj dnevno boravi i do nekoliko desetina ili stotina djece raznog uzrasta takav aqua park se pečati, zatvara i protiv odgovornih se podnose krivične prijave. Tako da vidite i sami da mi nemamo pomoć države, ali ćemo uprkos tome i uprkos mojim sumnjama da zakupcima neko „drži leđa“ preduzeti sve pravne radnje da se zabrani dalje obavljanje djelatnosti i da se procesuiraju sve nelegalne radnje na opštinskom zemljištu koje se koristi bez pravnog osnova”, saopštio je Zenović.

On je kazao da su ostali inspekcijski organi utvrdili neke nepravilnosti, ali da niko ozbiljno ne shvata stanje i potencijalnu opasnost koju nosi nelegalno privređivanje na, kako kaže, jednom složenom objektu kao što je aqua park.

Na pitanje da li imaju informaciju ko je aktuelni direktor i preko koje firme Aquaterra Solutions funkcioniše, budući da im je račun blokiran nakon sudskog spora sa Opštinom Budva, Zenović je odgovorio da očekuje odgovor Uprave prihoda i carina.

„Očekujemo da nas obavjeste ko se predstavlja kao korisnik aqua parka, ko je ovlašćeno lice i sa kog ili kojih računa uplaćuju ili ne uplaćuju obaveze ka državi, kako bismo dalje nastavili sa započetim radnjama”, naveo je Zenović.

On je dodao da se u izvještaju inspekcijskih organa kao ovlašćena osoba pojavljuje izvjesna Dania Thimemerkhanova, državljanka Ukrajine, koja je Opštini Budva nepoznata.

Aquaterra Solutions je u vlasništvu tri strane firme, a na otvaranju 2016. godine je saopšteno da je riječ o većinski ruskom kapitalu.

