Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore (ACG) i Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) zajedno rade na EU modelu finansiranja avio-dostupnosti i otvaranja novih avio-linija.

„Unapređenje avio-dostupnosti Crne Gore je od vitalnog značaja kako za turizam, tako i za cjelokupnu ekonomiju Crne Gore, i na tom zadatku ACG i AZK intenzivno sarađuju u cilju implementiranja zajednički razrađenih modaliteta za finansiranje, kao i otvaranje novih avio-linija u skladu sa EU standardima i praksama u ovoj oblasti“, poručeno je sa sastanka njihovih predstavnika.

Direktor AZK Nebojša Jovović i zamjenik direktora Enis Huremović, istakli su da je Agencija aktivan partner Aerodromima u cilju ostvarivanja punog potencijala crnogorskih aerodroma i otvaranja novih avio-linija za građane i turiste, a sve poštujući i primjenjujući specifična pravila EU kojima se uređuje ova oblast.

Izvršni direktor ACG, Roko Tolić, istakao je da je prošla godina bila rekordna po broju prevezenih putnika, blizu tri miliona, što je značajan rezultat za tu kompaniju.

Za još bolje rezultate neophodno je iznalaženje dodatnog modaliteta za podršku avio-dostupnosti, kao što rade i konkurentske zemlje u okruženju.

U tom smislu, poštujući zahtjevna pravila EU koja se odnose na konkurenciju i državnu pomoć u avio-sektoru, ova kompanija je sa relevantnim institucijama razradila opcije po uzoru na EU države za uspostavljanje novih linija i bolju povezanost Crne Gore.

„Obje strane su se saglasile da će nastaviti zajednički rad na implementaciji mjera na povećanju konkurentnosti crnogorskih aerodroma i privlačenja novih avioprevoznika, mogućnostima za podršku razvoja novih ruta, kao i o potencijalu za poboljšanje infrastrukturnih kapaciteta, a sve u cilju stimulisanja turizma i ekonomskog razvoja Crne Gore“, navodi se u zajedničkom saopštenju.

Intenzivna saradnja će se nastaviti u cilju postizanja skorih i konkretnih rezultata, kao i jačanja konkurentnosti crnogorskih aerodroma na međunarodnoj avio-mapi.

