Zadužili se 55 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se od kraja septembra, kada su usvojeni rebalans budžeta i odluka o zaduživanju, zadužila ukupno 55 miliona EUR, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resra su portalu RTCG kazali da do kraja godine očekuju deficit državne kase, manji od onog koji su planirali rebalansom.

Skupština je 29. septembra usvojila odluku o zaduživanju kojom je predviđeno da je do kraja godine moguće zaduženje od 350 miliona EUR.

Iz Ministarstva finansija su rekli da se Crna Gora do sada zadužila kroz tri aukcije državnih zapisa i kod dvije domaće banke.

“Kada je riječ o kreditnim aranžmanima, sklopljen je ugovor sa Universal Capital bankom u iznosu od deset miliona EUR, sa fiksnom kamatnom stopom od 5,5 odsto, rokom otplate od pet godina i grejs periodom od 12 mjeseci, koji je uključen u period otplate. Sklopljen je i kreditni aranžman sa Erste bankom za iznos od šest miliona, sa kamatnom stopom od 3,99 odsto uz šestomjesečni Euribor, sa rokom otplate od pet godina i grejs periodom od 12 mjeseci, koji je uključen u period otplate”, precizirali su iz Ministarstva finansija.

Kroz tri aukcije državnih zapisa je, u skladu sa rebalansom budžeta za ovu godinu, zaduženo 39 miliona EUR.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović ranije je najavio i zaduženje kod Crnogorske komercijalne banke (CKB), a tim povodom razgovarao je i sa njenim vlasnicima mađarskom OTP bankom.

Iz Ministarstva su naveli da detalje tih pregovora ne mogu da saopšte.

“S obzirom na to da su razgovori sa CKB bankom, koja posluje u okviru OTP grupe, u toku, u ovoj fazi pregovora nijesmo u mogućnosti da iznosimo detalje potencijalnog aranžmana”, rekli su iz Ministarstva.

Zvanični podaci Ministarstva finansija pokazuju da kumulativni budžetski deficit za prvih deset mjeseci ove godine iznosio je 56 miliona EUR ili jedan odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i 69,7 odsto je niži od plana.

Rebalansom budžeta Ministarstvo finansija je zbog svih vanrednih izdataka deficit budžeta uvećalo 180 miliona EUR, pa su projekcije do kraja godine bile 438,24 miliona EUR deficita ili osam odsto BDP-a. Sada priznaju da će deficit biti na značajno nižem nivou.

“Imajući u vidu dosadašnje pozitivne ekonomske parametre u ovoj godini, a koji su shodno turističkim rezultatima iznad prošlogodišnjih i blizu predkriznih, kao i značajan rast prihoda, prvenstveno od naplate poreza na dodatu vrijednost (PDV), očekujemo da će se projekcije deficita realizovati na značajno nižem nivo od onog koji je planiran rebalansom”, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Oni su podsjetili i da su kratkoročni parametri crnogorske ekonomije za sada povoljni.

“Privatna potrošnja je na visokom nivou, investiciona aktivnost se oporavlja, eksterna pozicija je poboljšana uz rekordan izvoz, dok je bankarski sektor visoko kapitalizovan i likvidan. Tržište rada se, nakon krize, postepeno oporavlja i približava predpandemijskim trendovima. Očekujemo da će visoki rast crnogorske ekonomije omogućiti dodatni prostor za reagovanje na sve izazove, uz fiskalnu stabilizaciju i održivost javnih finansija kao ključne ciljeve u vođenju odgovorne ekonomske politike”, zaključili su iz Ministarstva finansija.

