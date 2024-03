Za šest mjeseci preko 20 hiljada korisnika Magenta TV servisa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Više od 20 hiljada korisnika registrovano je nakon šest mjeseci od uvođenja nove TV platforme Crnogorskog Telekoma – Magenta TV, saopšteno je iz te telekomunikacione kompanije.

Time su, kako je saopšteno, premašena kompanijska očekivanja, podjednako – u segmentu broja, ali i indikatora zadovoljstva korisnika, koji četiri puta bolje ocjenjuju Magenta TV servis u odnosu na staru platformu.

“Nagrađujemo korisničko povjerenje, upravo zato je našem 20-hiljaditom korsniku, Radosavu Milunoviću uručen poseban poklon – robot usisvač Roborock S6 Max”, navodi se u saopštenju.

Menadžer Službe za multimedijalne sadržaje, Marjan Popović, kazao je da će nastaviti sa usavršavanjem te napredne, po mnogo čemu jedinstvene TV platforme u zemlji, a nastavljaju i da određenim znacima pažnje nagrađuju povjerenje njihovih korisnika.

„Migracija sa Extra Tv je veoma jednostavna, traje svega nekoliko minuta, i raduje nas što je značajan broj korisnika bez pomoći tehničara i Call centra instalirao Magenta TV. Osim toga, Magenta TV je u tehnološkom smislu već u dominantnoj poziciji na crnogorskom tržištu, a uz automatsko ažuriranje funkcionalnosti koje su lansirane na nivou Deutsche Telekom grupe, posjeduje i značajan potencijal za usavršavanje u periodu koji slijedi”, rekao je Popović.

On je kazao da konstantno rade i na sadržaju, tako su početkom godine u ponudu uključili Eurosport i Discovery kanale, što uz brojne ostale prednosti – inovativne funkcionalnosti, stabilnost i kvalitet servisa, čini prepoznatljivost Magenta TV na tržištu.

“Sve što preduzimamo proizvodi rezultat, pa postepeno prelazimo iz zone migracije, ka povećanju broja novih korisnika“, dodao je Popović.

Nova TV platforma – MagentaTV, korisnicima donosi brojne novitete koji uključuju vraćanje programa do 14 dana unazad, preporuku sadržaja u skladu sa interesovanjima i navikama korisnika, bolji kvalitet slike i zvuka, i gledanje televizije na svakom ekranu, odnosno mobilnom telefonu, tabletu, laptopu, TV-u.

MagentaTV box svaki televizor pretvara u smart TV najnovije generacije, a televizijski program osim preko MagentaTV box-a možete gledati i na MagentaTV aplikaciji za mobilni telefon ili tablet, i preko sajta www.magentatv.me.

