Za pola godine nijesu tražili uvođenje stečaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) nije podnijela nijedan predlog za uvođenje stečaja tokom prvih šest mjeseci ove godine, saopšteno je Pobjedi iz te institucije.

U istom periodu prošle godine, UPC je podnijela Privrednom sudu dva predloga za otvaranje stečajnih postupaka, od kojih je jedan zaključen, dok se drugi još vodi i odnosi se na bivšu avio-kompaniju Montenegro Airlines (MA).

Na pitanje zbog čega nijesu zatražili pokretanje nijednog stečaja od 1. januara do 30. juna ove godine, iz UPC su odgovorili da su se pripremali za sprovođenje reprograma, ali i da se popravila poreska disciplina.

“Imajući u vidu pripremu za sprovođenje Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, kao i izmjenu seta poreskih zakona koji su stupili na snagu 1. januara ove godine, a takođe i bolju poresku disciplinu, u prvoj polovini godine nije bilo inicijativa za pokretanje stečajnog postupka od poreskog organa”, naveli su iz UPC, na čijem je čelu Rade Milošević.

Uprava je 20. aprila pozvala sve obveznike da se do 3. juna prijave za reprogram poreskih potraživanja, ali je naknadno produžila rok za prijavu do 30. juna.

Pozivom je predviđen reprogram duga u 60 mjesečnih rata, u iznosu od 50 do hiljadu EUR.

Najviše predloga za uvođenje stečaja podnijeto je tokom 2019. godine, kada je tadašnja Poreska uprava tražila da u stečaj pođe 590 kompanija.

Pandemija je privremeno zaustavila podnošenje predloga za otvaranje stečaja, pa je 2020. godine uprava podnijela nešto manje od 100 zahtjeva. Taj broj je nastavio da opada i u prošloj godini, kada je podnijeto svega 13 zahtjeva za uvođenje stečaja.

“Kod osam poreskih obveznika stečajni postupak je u toku, za jednog je obustavljen, a za četiri je zaključen stečaj”, precizirali su iz UPC.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je nedavno u parlamentu da je poreski dug 6. aprila iznosio 581 milion EUR, te da je za pola godine porastao 100 miliona.

UPC je početkom juna objavila takozvanu Crnu listu poreskih dužnika, na kojoj je 50 najvećih dužnika čiji je dug 300 miliona EUR.

Presjek je napravljen 30. aprila, a dug obuhvata neizmirene obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV), dobiti, prometa na nepokretnost, koncesija, poreza i doprinosa, te dug firmi u stečaju.

Najveće dužnike predvodi kompanija Spic ronghe international Montenegro limited, uključena u gradnju vjetroparka na Možuri, sa 10,14 miliona EUR duga.

UPC podnosi predlog za otvaranje stečaja kada se iscrpe svi drugi načini za naplatu poreskog duga.

Obično se stečaj predlaže kod poreskih obveznika kojima se ukinu rješenja o reprogramu duga i onih kod kojih mjere naplate duže vrijeme ne daju rezultate.

