Za dvije godine uložiće 41 milion EUR

Risan, (MINA-BUSINESS) – Hotelski rizort sa pet zvjezdica u Risnu, Mövenpick Teuta Kotor Bay, dio je ambicioznog plana rekonstrukcije nekadašnjeg hotela Teuta u koji će do otvaranja, 2025. godine, biti investiran 41 milion EUR, saopšteno je na prezentaciji projekta.

Pozicionirana na samoj obali svjetski poznatog Bokokotorskog zaliva pod UNESCO zaštitom, rezidencijalna kolekcija je dio jedinog mix-used odmarališta u unutrašnjosti Boke i prvog te vrste u Risnu, gradu drevne istorije, kulture i baštine.

Izvršni direktor Briv construction, kompanije investitora projekta, Vladimir Mračević, kazao je da su ispunili značajne procedure i sve što je zahtijevalo UNESCO zaštićeno područje.

„U naredne dvije godine, izgradnjom i otvaranjem Mövenpick Teuta Kotor Bay Hotel & Residences na mjestu bivšeg hotela Teuta, u Risnu će početi svjetlija turistička budućnost”, rekao je Mračević.

On je, kako je saopšteno iz Briv Hospitality i Mövenpick Residences Teuta Kotor Bay, dodao da je kompanija po dobijanju svih saglasnosti ušla u partnerstvo sa renomiranom hotelskom grupacijom Accor i zajednički odredila brend Mövenpick.

Mješoviti model podrazumijeva razvoj izuzetnog hotelskog sadržaja sa 151 jedinicom od čega je 66 na tržištu nekretnina i 85 klasičnih smještajnih jedinica u konceptu koji objedinjava jedinstven pristup ugostiteljstvu sa osvrtom na istoriju i tradiciju Risna i zaliva Boke.

Mračević je najavio ambiciozne planove kompanije da dodatno unaprijedi Risan, od čega će koristi podjednako imati i lokalna zajednica i klijenti prvog Mövenpick hotela u Crnoj Gori.

“Iza nas je veliki trud. Briv je 40 godina gradio ime i tradiciju u građevinarstvu, brojne projekte smo iznijeli investitorima. I večeras se nalazimo u jednom od njih – dali smo značajan doprinos izgradnji Porto Montenegra, uz stalnu tendenciju da otvorimo i naše projekte koji treba da upotpune turističku ponudu Crne Gore. Želimo da obnovimo sjaj i slavu Risna, uz znatna ulaganja i uz visok nivo usluge koju istinski zaslužuje”, rekao je Mračević.

On je naveo da je to prilika da kompanija uzvrati zajednici u kojoj posluje niz decenija i ostavi nasljeđe crnogorskom turizmu i generacijama koje dolaze.

“U pitanju su rekonstrukcija bivšeg hotela Teuta, uspostavljanje marine sa 120 vezova za jahte do 30 metara dužine, potom transformacija Zadužbine Ljubatovića u luksuzni butik hotel, te formiranje Eko-sela i organske farme kao dodatnog odredišta za vlasnike i goste u Mövenpick Hotel and Residences”, dodao je Mračević.

Na prostoru od 17,5 hiljada metara kvadratnih najmirnijeg dijela slikovitog Bokokotorskog zaliva, Mövenpick Teuta Kotor Bay resort će, uz hotelsku plažu i zatvoreni bazen, ponuditi 151 elegantnu i udobnu smještajnu jedinicu, restorane, bar, konferencijski prostor te spa centar sa širokim sadržajem.

Direktor prodaje i razvoja u kompaniji Briv Hospitalities, koja upravlja rezidencijama i hotelom, Murat Dernek, rekao je da će prvi Mövenpick hotel u Crnoj Gori, koji posluje pod sloganom Kraljica Bokokotorskog zaliva, gostima, klijentima i zajednici omogućiti novi osvrt na istoriju ovog dijela Boke, uz privilegovan pristup uslugama sa pet zvjezdica, sadržajima svjetske klase i gastronomskim restoranima.

On je dodao da je destinacija idealna za putnike koji traže odmor i mir, ali i za one koji žele da, uz najfinije švajcarsko gostoprimstvo Accor grupe, istraže istoriju i kulturu Risna kao prestonice kraljice Teute i aheološko-muzejsku destinaciju.

Prezentacija makete rizorta i planova Briv kompanije održana je u restoranu Marea koji je u porodičnom vlasništvu, uz prisustvo brojnih gostiju iz javnog života, među kojima je bio i bračni par Divac.

Otvoren 1983. godine, hotel Teuta je primjer poznatog jugoslovenskog brutalističkog arhitektonskog stila, smješten u Risnu, “biseru u kruni” bivše Jugoslavije. Kao dio UNESCO kulturne baštine, kulturološki je zaštićen i veoma važan za Crnu Goru i njenu bogatu istoriju i tradiciju.

Vlasnik hotela, kompanija Briv Construction, poznata je po realizaciji najzahtjevnijih projekata u Crnoj Gori i jadranskoj regiji. Kompanija koja je decenijama poslovala pod imenom YU BRIV, osnovana je 1990. godine spajanjem dvije uspješne porodične firme.

Nakon decenija rada i iskustva stečenog u sektoru građevine, Briv viziju daljeg razvoja vidi u turizmu te je Briv Hospitalities, u sinergiji sa Mӧvenpick-om, postavila temelje jednog novog koncepta ugostiteljstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS