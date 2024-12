Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi budžeta, zaključno sa novembrom, iznosili su skoro 2,5 milijardi EUR, ili 34,3 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je u odnosu na isti prošlogodišnji period više 185,1 milion, odnosno gotovo osam miliona iznad plana po rebalansu.

„Izuzimajući prihode jednokratnog karaktera, prihodi budžeta za 11 mjeseci ove godine, u odnosu na posmatrani period prošle, veći su čak 331,8 miliona, ili 15,5 odsto“, saopštili su iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora su kazali da nastavljaju sa boljim ukupnim budžetskim bilansom od plana i pozitivnim trendovima.

„Za 11 mjeseci, sve glavne kategorije prihoda budžeta bilježe rast, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na prethodnu godinu“, dodaje se u saopštenju.

Kapitalni budžet realizovan je u iznosu od 157,26 miliona EUR, što predstavlja 80,5 odsto plana za dati period, odnosno 28,78 miliona ili 22,4 odsto više od ostvarenja u istom prošlogodišnjem periodu.

„Najznačajniji rast i dalje se bilježi kod kategorije prihoda koji direktno zavise od ekonomske aktivnosti, poput poreza na dobit pravnih lica i dohodak fizičkih lica, doprinosa, poreza na dodatu vrijednost (PDV) i akciza“, navodi se u saopštenju.

Porez na dobit pravnih lica ostvaren je u iznosu od 207,4 miliona EUR, što predstavlja snažan rast u odnosu na posmatrani period prošle godine, i to 60,6 miliona ili 41,3 odsto više, ali i rast u odnosu na plan po rebalansu.

U istom periodu, porez na dohodak fizičkih lica naplaćen je u iznosu od 75 miliona EUR, što je više od plana, ali i 19,2 miliona ili 34,5 odsto više nego u posmatranom periodu prošle godine.

„PDV je ostvaren u iznosu od 1,11 milijardi EUR, što je čak 139,7 miliona ili 14,4 odsto više u odnosu na posmatrani period prošle godine, ali i deset miliona znad plana po rebalansu“, precizira se u saopštenju.

Prihodi budžeta od doprinosa takođe su premašili plan i ostvareni su u iznosu od 522,3 miliona EUR, što je 35,7 miliona više u odnosu na posmatrani period prošle godine.

Povraćaj PDV-a u navedenom periodu iznosio je 86,5 miliona EUR i takođe je nadmašio komparativni period prethodne godine.

„Veoma značajan rast u odnosu na prošlu godinu, od preko 43,3 miliona EUR, zabilježen je kod prihoda od akciza, koji su iznosili 338 miliona i takođe su iznad plana“, rekli su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su naveli da sve svoje obaveze izvršavaju pravovremeno i da su njihove aktivnosti usmjerene na dodatno jačanje ekonomije i punu stabilnost javnih finansija.

(kraj) jlb/nar

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS