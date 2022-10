Wall Street porastao treći dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na Wall Streetu porasle su u utorak treći dan zaredom, jer bi, zbog slabljenja rasta američke ekonomije, centralna banka Federalne rezerve (Fed) uskoro mogla usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

Dow Jones ojačao je 1,07 odsto na 31.836 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,63 odsto na 3.859 poena, a Nasdaq indeks 2,25 odsto na 11.199 bodova.

Najnoviji pokazatelji o usporavanju rasta cijena kuća i slabljenju povjerenja potrošača posljednji su u nizu podataka koji ukazuju na usporavanje rasta najveće svjetske ekonomije, prenosi Hina.

To inače nijesu dobre vijesti za rizičnije investicije, no u kontekstu nastojanja Fed-a da suzbije inflaciju, to pozitivno utiče na tržište kapitala, jer pokazuje da napori banke daju rezultate.

A to znači da bi Fed uskoro mogao usporiti tempo povećanja kamata, a potom i završiti taj ciklus početkom naredne godine.

Doduše, i dalje se procjenjuje da će Fed na sjednici početkom novembra ponovo, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate za agresivnih 0,75 procentnih poena.

No, u decembru bi povećanje moglo biti blaže.

„Započele su rasprave o svjetlu na kraju tunela po pitanju Fed-ovog povećanja kamata. No, proći će još neko vrijeme dok ne bude poznato spušta li se inflacija s najviših vrijednosti u više decenija prema zacrtanim vrijednostima Fed-a”, rekao je direktor u firmi U.S. Bank Wealth Management, Bill Merz.

On je dodao da slabljenje dolara i blago spuštanje prinosa na dugoročne obveznice omogućava rast cijena dionica posljednjih dana.

Podršku tržištu pružaju i solidni kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka. Od 129 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su do sada objavile izvještaje, njih oko 74 odsto nadmašilo je očekivanja po pitanju zarada.

Doduše, to se zahvaljuje smanjenim očekivanjima, jer su analitičari zbog visoke inflacije, povećanja kamata i usporavanja rasta ekonomije, posljednjih mjeseci smanjili procjene.

Tako sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 3,3 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Početkom jula očekivali su rast zarada više od 11 odsto, a na početku oktobra 4,5 odsto.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je neznatno na 7.013 bodova, ali je frankfurtski DAX skočio 0,94 odsto na 13.052 poena, a pariski CAC 1,94 odsto na 6.250 bodova.

