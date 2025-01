Wall Street pao drugu sedmicu zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su cijene dionica pale i ove sedmice, druge zaredom, jer je sve jasnije da će američka centralna banka usporiti tempo smanjenja kamatnih stopa, dok su evropske berze ojačale.

Dow Jones pao je 1,9 odsto na 41.938 bodova, a po istoj stopi skliznuo je i S&P 500, na 5.827 poena. Nasdaq indeks potonuo je 2,3 odsto na 19.161 bod, prenosi Hina.

Najveća svjetska berza pod pritiskom je već sedmicama, od kada je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), poručila da u ovoj godini planira da uspori tempo smanjenja kamata.

Čelnici Fed-a procjenjuju da bi ove godine mogli smanjiti kamate u dva navrata za po 0,25 procentnih poena.

No, nakon novih ekonomskih pokazatelja, te su procjene dovedene u pitanje.

U petak je objavljeno da je u decembru broj zaposlenih u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) porastao za 256 hiljada, oko 100 hiljada više nego što su analitičari očekivali, pri čemu je stopa nezaposlenosti skliznula sa 4,2 na 4,1 odsto.

Ti podaci pokazuju da je tržište rada i dalje čvrsto, pa se može očekivati rast plata i potrošnje. A to bi moglo podstaći rast inflacije ili je zadržati na povišenim vrijednostima.

„Inflacija će biti u fokusu u ovoj godini. Puno je toga što bi moglo ponovo podstaći rast cijena”, rekao je strateg u firmi Allianz Investment Management, Charlie Ripley.

Nakon podataka s tržišta rada, na finansijskim tržištima su smanjena očekivanja po pitanju rezanja kamata, što je izazvalo pad cijena dionica, a rast vrijednosti dolara prema korpi valuta na najviše vrijednosti u dvije godine.

Vjeruje se da Fed neće smanjiti kamate dok ne bude jasnije kakva je sudbina inflacije. Naime, uskoro na dužnost stupa novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump, čije bi politike mogle podstaći rast privrede, ali i ojačati inflacione pritiske.

Osim toga, Trump prijeti povećanjem carina gotovo svim zemljama svijeta, od Kanade i Meksika, preko Kine do evropskih zemalja.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,3 odsto na 8.248 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,5 odsto na 20.214 poena, a pariski CAC dva odsto na 7.431 bod.

