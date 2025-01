Vujović Spajiću poručio da nauči što je Ustav pa onda o kripto raju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) i jedan od lidera Evropskog saveza, Ivan Vujović, poručio je premijeru Milojku Spajiću da za početak nauči što je Ustav, pa onda o kripto raju.

„Država u najvećoj krizi, ruši se Ustav, kriminalci blokiraju vlast po opštinama, persone non grata vode zemlju, zadužujemo se tri milijarde, protesti na ulicama, a premijer “se češlja””, napisao je Vujović na svom nalogu na mreži X.

Vujović se osvrnuo na dešavanja u državi ocijenivši da je preostalo samo da se pristupi kripto “raju”.

„Sve je sjajno, još samo u kripto raj da uskočimo”, zaključio je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS