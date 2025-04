Vlada utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o poreskim savjetnicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o poreskim savjetnicima.

Iz Vlade je saopšteno da je Crna Gora 2018. godine pristupila Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe, međunarodnom tijelu koje je preuzelo vodeću ulogu na polju razvoja globalnog standarda za razmjenu informacija u poreske svrhe, i to razmjenu informacija na zahtjev (EOIR) i automatsku razmjenu informacija o finansijskim računima (AEOI).

„Kao članica ovog tijela, Crna Gora se obavezala da implementira navedene standarde u okviru svog zakonodavstva, kao i da obezbijedi njihovu adekvatnu primjenu u praksi“, navodi se u saopštenju.

U tom cilju, predložena je norma po kojoj će poreski savjetnik biti dužan da na zahtjev poreskog organa dostavi sve informacije za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organom države članice Evropske unije (EU) ili druge države, odnosno teritorije države.

Dodatno, predložene su kaznene mjere za poreske savjetnike koji postupaju suprotno dužnostima propisanim ovim zakonom.

