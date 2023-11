Vlada smijenila Odbor direktora To Montenegra i Savjet ACV

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je smijenila članove Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) i Odbora direktora nacionalne avio-kompanije To Montenegro, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović i dodao da su raspisani konkursi za izbor dva člana u tim tijelima.

Radulović je kazao je da su nakon analiziranja dokumentacije u vezi sa stanjem u ACV, utvrđene brojne nezakonitosti koje su pratile konkurs za izbor direktora te Agencije.

„Zato smo bili prinuđeni da Vladi predložimo smjenu članova Savjeta Agencije i da raspišemo javni poziv za izbor dva člana Savjeta. Razlog smjene Savjeta, između ostalog, je taj što nijesu ispoštovali navode Inspekcije rada, koja je utvrdila nepravilnosti u vezi sa konkursom za izbor direktora Agencije“, objasnio je Radulović u video izjavi koju je medijima dostavilo Ministarstvo.

Prema njegovim riječima, rad dosadašnjeg Savjeta obilježila su brojna neslaganja njegovih članova, dok su njihove međusobne optužbe često punile novinske stupce, čime je grubo narušen ugled Agencije.

„Namjera nam je da se nakon izbora novih članova Savjeta Agencije, ponovo raspiše konkurs za direktora, kako bismo u zakonskoj proceduri dobili kandidata koji ispunjava sve uslove konkursa, ali i osobu koja je kompetentna da obavlja zahtjevne poslove u Agenciji“, poručio je Radulović.

Također, Vlada je danas razrješila i Odbor direktora To Montenegra.

„Već smo objavili poziv za izbor dva člana, kako bismo što prije dobili novi, profesionalni Odbor direktora, koji će marljivo raditi na razvoju nacionalne avio-kompanije. Raspisivanjem konkursa za izbor članova Savjeta ACV, ali i članova Odbora direktora To Montenegro, želimo promijeniti dosadašnju praksu, jer smatram da članovi tih tijela ne smiju biti samo kandidati političkih partija“, naveo je Radulović.

On je pozvao sve zainteresovane, koji imaju stručne reference, da se prijave na javni poziv i da svoje biografije pošalju na mejl [email protected].

„Crnogorsko vazduhoplovstvo zaslužuje mnogo više. Za to nam treba kvalitetan kadar, nove vizije, ali i strategije razvoja ove oblasti. I da dam obećanje da će od danas, vazduhoplovstvo imati punu podršku resornog ministarstva“, zaključio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS