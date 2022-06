Vlada nije predvidjela krizu energenata i hrane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ova i prethodna Vlada nijesu imale dovoljno znanja i sposobnosti da predvide krizu energenata i hrane i nijesu učinile ništa da Crna Gora koliko-toliko spremno dočeka poremećaje na tržištu, saopštio je predsjednik Pokreta za promene (PzP), Nabojša Medojević.

“Nemamo nikakve rezerve strateške robe, guramo prst u oko Rusiji, a vlada Mila Đukanovića je koncesiju za istraživanje i eksploataciju gasa i nafte u crnogorskom podmorju dala ruskoj kompaniji Novatek, koja je, uz drugačiju i racionalniju politiku Vlade, mogla obezbjediti neophodne količine derivata po razumnim cijenama, na koje ne bi toliko uticali skokovi cijena na berzama”, naveo je Medojević u saopštenju.

On smatra da je Crna Gora mogla napraviti vezane aranžmane sa izvozom struje i kupovinom nafte po povoljnijim cijenama, ali da za tako nešto trebaju državnici koji ponešto i znaju.

Vlada je, prema riječima Medojevića, mogla i da uvede subvencije za gorivo za određene kategorije prevoznika, kao što su javni prevoz, taksi, javne službe i poljoprivredni proizvođači, smanji porez na dodatu vrijednost (PDV) na gorivo i uvede subvencije kompanijama koje se bave prometom naftnih derivata.

“Ključni mehanizam je bila blagovremena nabavka strateških rezervi derivata”, kazao je Medojević.

On je podsjetio da je cijena barela nafte na berzi 2008. godine koštala 147 USD, dok je cijena litra dizela na pumpama iznosila 1,15 EUR, a eurosupera 1,18 EUR.

Barel nafte na berzi, prema njegovim riječima, danas košta 107 USD, dok u Crnoj Gori litar eurosupera iznosi 1,73 EUR, a dizela 1,78 EUR.

“Cijena nafte je u odnosu na jul 2008. pala 27,2 odsto, dok je cijena dizela porasla 35,3 odsto, a benzina 30,6 odsto”, naveo je Medojević.

