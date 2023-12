Vlada imenovala novi Odbor To Montenegra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas imenovala novi Odbor direktora nacionalnog avio-prevoznika To Montenegro.

„Vlada je donijela rješenje o imenovanju članova Odbora direktora To Montenegra u sastavu Tihomir Dragaš, Mitar Šušić, Aleksandra Gardašević Slavuljica, Danilo Popović i Vukadin Stojanović“, navodi se u saopštenju Vlade.

Vlada je 23. novembra razriješila Odbor direktora te kompanije koji su činili Pavle Ljesar, Orhan Hodžić, Suad Đelović, Danilo Marković i Mersad Mujević.

