Vlada će uraditi sve da spriječi stečaj Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će uraditi sve da spriječi uvoženje stečaja u Institut „Simo Milošević“, čiji dug iznosi 25 miliona EUR, saopštio je potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu, Srđan Pavićević.

„U ovom trenutku iskristalisao se jedan put koji ima svoju zakonitost. To je put spašavanja i restrukturiranja Instituta, odnosno splet finansijskih poteza da se kompanija izvede na zelenu granu“, rekao je Pavićević nakon sjednice Vlade.

On je dodao da su na tom putu tri pomoći.

„Prva je pomoć koja se odobrava ka jednokratna od 300 hiljada EUR, koja ne može biti uplaćena za zaposlene, nego u službu poslovanja Instituta. Ona je najava svega ostalog“, naveo je Pavićević.

On je kazao d aje sledeći ozbiljniji korak intervencija države sa do deset miliona EUR, što je dobar finansijski šut kojim bi uradili ono što je neophodno, odnosno obezbijedili likvidnost i nastavak rada.

„Ta pomoć podrazumijeva da se daje jednom u deset godina i na period od šest mjeseci, za koji bi određena grupa eksperata napravila kvalitetan plan restrukturiranja Instituta, odnosno njegov ribrending“, saopštio je Pavićević.

Nakon tih šest mjeseci projekat bi, kako je objasnio, išao na verifikaciju Agenciji za kontrolu konkurencije.

„Ako ga prihvati, onda sve što je tamo projektovano može da se pretoči u praksu. Onda možemo da pričamo o velikim investicijama“, kazao je Pavićević.

On je podsjetio da je Komisija za rješenje problema Instituta formirana prije 45 dana, kao i da je utvrđeno da ta kompanija ima problem sa finansijama koje su se godinama gomilale.

„Ispunjeni su svi uslovi za otvaranje stečaja, što znači zatvaranje vrata i završetak jedne uspješne priče, koja je brend crnogorske medicine i ugostiteljstva. Činjenica o odlasku u stečaj za nas je neprihvatljiva i sve ćemo uraditi sve da to spriječimo“, poručio je Pavićević.

On je dodao da zaposleni već treći mjesec ne primaju uarade zbog blokiranih računa.

„Prvi najveći dug je prema Jugobanci u stečaju, od sedam miliona EUR, a zatim slijede neisplaćene zarade, dobavljači ljekova i hrane“, saopštio je Pavićević.

On je kazao da je novac za plate obezbijeđen upornim radom sa resornim Ministarstvom i Fondom za zdravstvo, ali da nemaju zakonit načina da ih isplate.

„Moraju se povući odlučni potezi, imati empatije i razumijevanja za neke stvari“, rekao je Pavićević.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janko Odović, poručio je da će Vlada uraditi sve da se Institut spasi.

„Uspjeli smo da dobijemo mjesec da se ne pokrene procedura uvođenja stečaja, ali sad nam je potrebna pomoć manjinskih akcionara kako bi plan uspio. Treba nam dvije trećine akcijskog kapitala, odnosno saglasnost Žarka Rakčevića“, naveo je Odović.

On je poručio i da će onaj ko ne bude prihvatio plan sapašavanja i restrukturiranja gurnuti Institut u stečaj, a da je Vlada uradila sve da do toga ne dođe.

Pavićević je ponovio da novac za isplatu zarada zaposlenima u Institutu postoji, ali da je račun blokiran.

„Račun će biti odblokiran kada se sa njega skinu hipoteke nastale usljed duga Jugobanci, ali i zbog tužbi zaposlenih. Dobro bi bilo da se te tužbe povuku da bi se račun odblokirao, a tako i put kojim će novac doći do radnika“, rekao je Pavićević.

On je kazao da Agencija za zaštitu depozita Srbije već ima mogućnost da pokrene stečaj, ali da je Vladi ostavljeno još desetak do 12 dana da riješi problem dugovanja.

„Danas je na Vladi predstavljen put izlaska iz krize, koji je jedini legitiman put, a to je put spašavanja i restrukturiranja. Uradićemo sve u domenu onoga što zakon preporučuje“, poručio je Pavićević.

On je dodao da su i predstavnici menadžmenta i Sindikata shvatili poentu i stvarnu želju Vlade da uradi najbolje za Institut i da ima informacije da su odložili štrajk za mjesec.

Ministar zdravlja, Vojislav Šimun, objasnio je da prethodni način, koji im je ostavila bivša vlada, da islate dug Jugobanci, nije bio u skladu sa Zakonom o državnoj pomoći.

“Međutim, ako kroz Plan spašavanja, a nakon toga i restrukturiranja, mi ovih deset miliona damo, koje će onda otići na ptoraživanja, to je legalno i to je razlika”, rekao je Šimun i dodao da ako je nešto vrijedno spašavanja to je Institut.

