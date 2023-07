Visit Village dobitnik prve nagrade Hakatona posvećenog zdravstvenom turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tim Visit Village sa projektom posvećenim razvoju seoskog i zdravstvenog turizma dobitnik je glavne nagrade na Hakatonu, koji je organizovalo Ministarstvo zdravlja.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je drugo mjesto na Hakatonu posvećenom otkrivanju potencijala zdravstvenog turizma u Crnoj Gori, osvojioe tim Univeziteta Singidunum, dok su treće podijelili timovi WellBeing i ZdravCom.

Generalni direktor Direkorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja, Luka Đukanović, rekao je da je Hakaton prilika da se čuju i razviju inovativne ideje u cilju poboljšanja promocije Crne Gore kao destinacije atraktivne za razvoj zdravstvenog turizma.

„Crna Gora obiluje prirodnim potencijalima za razvoj zdravstvenog turizma, što se do sada nije koristilo na pravi način. Jedan od ključnih razloga za to je, nedovoljna sardanja između javne uprave, privrede i naučno-istraživačke zajdenice. S obzirom da nam je cilj da razvijamo zdravstveni turizam na visokom nivou, tu saradnju moramo jačati“, kazao je Đukanović.

On je poručio da će Ministarstrstvo zdravlja nastaviti da radi na razvijanju ideja u oblasti zdravstvenog turizma i da stvara bolji poslovni ambijent kako bi motivisali privredu da više ulaže u tu oblast.

„Naravno, važna je i uloga naučno-istraživačke zajednice za naučnu potvrdu tih potencijala, kao i stvaranje inovativnih usluga u ovoj oblasti“, naveo je Đukanović.

On se zahvalio partnerima Ministarstva zdravlja u organizaciji Hakatona – ICT Cortexu, Tehnopolisu, Kancelariji UNDP u Podgorici, Fondu za inovacije i Naučno-tehnološkom parku.

PR menadžer za edukaciju, Mladen Kandić, kazao je da je tema Hakatona bila kreiranje inovativnog softverskog rješenja za poboljšanje promocije usluga u oblasti zdravstvenog turizma, a cilj pozicioniranje Crne Gore, kao atraktivne turističke destinacije u oblasti zdravstvenog turizma, kroz identifikaciju organizacija koje pružaju usluge iz ove oblasti, ali i prirodnih resursa koji se mogu iskoristiti.

Na Hakatonu je učestvovalo 12 timova, a predselekcijski žiri je, po unaprijed utvrđenim kriterijumima, odabrao pet timova koji su ušli u u finalnu fazu takmičenja za nagradni fond od deset hiljada EUR, koji je u saradnji sa UNDP-om, obezbijedilo Ministarstvo zdravlja kroz projekat Jačanje sistema zdravstva Crne Gore.

