Vijeće Privrednog suda odbilo prigovor Domen-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vijeće Privrednog suda odbilo je prigovor kompanije Domen podnijet na rješenje tog suda od januara, u procesu koji ta firma vodi protiv države.

Portparol Privrednog suda, sudija Vladimir Bulatović, objasnio je da je rješenjem Privrednog suda od 17. januara odbijen predlog predlagača kojim je tražio da se odredi privremena mjera kojom se zabranjuje protivniku predlagača da sprovede javni poziv od 21. juna prošle godine za izbor Agenta registracije domena u okviru nacionalnog Internet domena Crne Gore.

Takođe je tražena zabrana da se izabere novi agent registracije, da se sa njim zaključi ugovor, da mu se dodijele ovlašćenja za registraciju domena i pružanje drugih usluga u vezi sa korišćenjem nacionalnog domena .me, kao i da pravno i faktički spriječi predlagača da vrši ovlašćenja za registraciju domena i pružanje drugih usluga u vezi sa korišćenjem nacionalnog domena .me.

Na navedeno rješenje predlagač obezbjeđenja Domen podnio je blagovremeni prigovor.

“Ispitujući zakonitost prvostepenog rješenja, Vijeće Privrednog suda nalazi da je pravilno odlučio prvostepeni sud kada je odbio predlog za određivanje privremene mjere, te da je prigovor predlagača obezbjeđenja neosnovan, zbog čega ga je odbio”, navodi se u saopštenju.

Predmetna odluka sa bližim razlozima biće objavljena na internet stranici Privrednog suda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS