Veliko interesovanje za rad u Sloveniji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na događaju pod nazivom Život i rad u Sloveniji, koji je organizovan danas u Podgorici, vladalo je veliko interesovanje, a prisutni su imali prilike da razgovaraju sa renomiranim slovenačkim poslodavcima i iskoriste sve prednosti individualnog karijernog savjetovanja.

Slovenački Zavod za zapošljavanje i Ambasada Slovenije organizovali su prvi od dva događaja na temu Život i rad u Sloveniji. Riječ je o sajmu zapošljavanja na kojem učestvuje 20 poslodavaca iz cijele Slovenije, koji nude podsticajne uslove za rad i život, a zajedno zapošljavaju više od 12 hiljada radnika.

Događaj je okupio veliki broj Podgoričana i gostiju iz drugih krajeva Crne Gore, koji su imali priliku da razgovaraju sa renomiranim slovenačkim poslodavcima, iskoriste sve prednosti individualnog karijernog savjetovanja, te da uz posebna predavanja dobiju vjerodostojne informacije o životnim i radnim uslovima u Sloveniji, prenosi Mediabiro.

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZ), Gzim Hajdinaga, kazao je da je događaj potvrda da crnogorski i slovenački zavod odlično sarađuju.

On je istakao da i Crna Gora zaslužuje da bude dio Evropske unije (EU), te da je sve bliže zatvaranju poglavlja 2 i 19.

“Mi težimo, i zaista se trudimo, da naša radna snaga ostane u Crnoj Gori, ali smo i otvoreni za međunarodnu saradnju, jer je i tržište otvoreno. Nadamo se da će se dobra saradnja sa Slovenijom nastaviti. Sa tim ciljem ovih dana, na naš poziv, u Podgorici boravi ekspert sa Zavoda za zapošljavanja Slovenije, kako bi se naši stručnjaci što bolje upoznali sa njihovim standardima i njihovim načinom rada”, poručio je Hajdinaga.

Poslodavci koji učestvuju na događajima u Crnoj Gori naročito su zainteresovani za one koji su u potrazi za poslom u zdravstvu, njezi i socijalnoj zaštiti, ali i za profilima kao što su vozači kamiona i autobusa, skladištari, kuvari, konobari i ostali radnici u ugostiteljstvu i turizmu, proizvodnji, te različitim građevinskim profilima radnika, serviserima, održavaocima i drugim srodnim oblastima.

Predstavnica slovenačkog Zavoda za zapošljavanje, Anka Rode, kazala je da u saradnji sa ambasadama od prošle godine organizuje prezentacije Život i rad u Sloveniji sa svim zemljama sa kojima imaju ugovorene saradnje.

“Sa Crnom Gorom imamo ugovorenu saradnju o socijalnoj zaštiti, a to je ono što je najbitnije za osobe koje su u potražji za poslom. Vrlo sam zahvalna ZZZ, prije svega na podršci i razumjevanju, posebno nakon poplava koje su zadesile Sloveniju”, dodala je Rode.

Profesorica i doktorica Doma zdravlja u Mariboru, Helena Blažun Vošner, poručila je da su ovakve međunaordna okupljanja od velikog značaja.

Prvi put su u Crnoj Gori i u potrazi su za ljekarima specijalistima.

“Nakon što se sastanemo sa zainteresovanima i pružimo im sve informacije koje ih zanimaju, mi onda sa njima obavimo još jedan dodatni razgovor. Ono što nudimo jeste dobra radna klima, obezbjeđen smještaj i sve ono što im je potrebno u periodu adaptacije na novu sredinu. Trenutno smo u najvećoj potrebi za specijalistima iz oblasti ginekologije, medicine rada, kao i doktorima opšte medicine”, poručila je Blažun Vošner.

Nakon uspješno organizovanog događaja u Podgorici, sajam zapošljavanja biće nastavljen sjutra u Sportskom centru Nikšić.

