Veća podrška razvojnom dijelu budžeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Racionalnije i odgovornije vođenje finansijskih politika je veoma važno, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović, i dodao da je upravo to jedan od opredjeljujućih principa kojima će se voditi taj Vladin resor.

Damjanović je na sastanku sa stalnom predstavnicom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Danielom Gašparikovom, ukazao i na značaj odgovornijeg planiranja i izvršenja razvojnog dijela budžeta, čemu će u narednom periodu biti posvećena dodatna pažnja.

“Nastavkom realizacije projekta Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori uz podršku Slovačke, koji sprovodi UNDP i Ministarstvo finansija, stremiće se oporavku i osnaživanju društva, uz težnju otvorenijoj državnoj upravi”, ocijenjeno je na sastanku.

Gašparikova je, kako je saopšteno iz Ministarstva, ocijenila da je ovaj projekat jedan od ključnih u oblasti reforme javne uprave, napominjući da je otvoreno i odgovorno upravljanje javnim finansijama u fokusu rada UNDP-a.

Ona je pohvalila namjeru Vlade da se više usmjeri ka zelenoj ekonomiji i razmatranje emitovanja zelenih obveznica, cijeneći da je to oblast za koju Crna Gora ima veliki potencijal, i u čemu će imati podršku UNDP-a.

Damjanović je objasnio da je težnja Vlade da se ti potencijali bolje koriste, slijedeći zelenu agendu Evropske unije (EU) i Agendu 2030, kao i da se, u krajnjem, postigne jedan stepen energetske samodovoljnosti, odnosno nezavisnosti.

„U kontekstu boljeg upravljanja zelenom energijom, Damjanović je prenio i zainteresovanost investitora koja postoji u dijelu prozivodnje energije iz solarnih izvora i prerade otpada, za šta je potrebno dodatno aktivirati i osnažiti međuresorsku institucionalnu saradnju“, dodaje se u saopštenju.

Među oblastima koje su primarne za korekcije u dijelu efikasnijeg generisanja prihoda prepoznata je oblast igara na sreću, za koju je Damjanović kazao da se dodatno analizira i nadograđuje.

Kroz normativni institucionalni okvir, neophodnim izmjenama postojećeg nacrta zakona iz ove oblasti, doprinijeće se većoj usklađenosti i u dijelu sve prisutnijeg online i internet klađenja.

Na sastanku je konstatovano da će prioritet u predstojećim projekatima imati socijalna zaštita i reforma u toj oblasti.

