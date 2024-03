Usvojen Program rada za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravni odbor (UO) Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) usvojio je danas Program rada za ovu godinu.

“Tim dokumentom su utvrđene mjere i aktivnosti iz Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa, a pripremljen je i u skladu sa Zakonom o državnom budžetu za ovu godinu”, navodi se u saopštenju Zavoda.

Zavod je, kako se navodi, planirajući aktivnosti, vodio računa da se nezaposlenima i ostalim tražiocima zaposlenja, u skladu sa prepoznatim potrebama, obezbijedi adekvatna podrška definisana Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

„U tom smislu će, i ove godine, posebna pažnja biti posvećena pripremi nezaposlenih za uključivanje u tržište rada i programe aktivne politike zapošljavanja“, dodaje se u saopštenju.

Zavod u ovoj godini planira da sprovede set mjera i programa za više od dvije hiljade nezaposlenih.

„U cilju povećanja zapošljivosti i zaposlenosti na otvorenom tržištu, kroz programe će podrška biti namijenjena mladim i osobama nedovoljnog i neodgovarajućeg obrazovanja, ženama, pripadnicima RE populacije, korisnicima materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i osobama koje su u evidenciji nezaposlenih duže od 12 mjeseci“, precizira se u saopštenju.

U ovoj godini je uveden set novina u realizaciji programa aktivne politike zapošljavanja u cilju njihovog usaglašavanja sa evropskom praksom i kvalitativnim unapređenjem.

“Jedna od najznačajnijih novina je da će u programima Osposobljavanje za rad kod poslodavca, Osposobljavanje za samostalan rad i Podsticaji za samozapošljavanje, pored finansiranja osoba uključenih u programe od strane Zavoda, biti obavezno i njihovo finansiranje od strane poslodavaca”, navodi se u saopštenju.

Programom Obrazovanje i osposobljavanje obuhvatiće se najmanje 320 nezaposlenih, za šta će biti opredijeljeno 170 hiljada EUR.

Progtam Osposobljavanje za samostalan rad uključiće najmanje 230 nezaposlenih, a obim sredstava za finansiranje ovog programa iznosi 784 hiljade EUR.

Zavod će finansijski podržati realizaciju programa za samostalno obavljanje poslova kod poslodavaca iz privatnog i javnog sektora, i to u visini od 70 odsto ukupnih sredstava za finansiranje programa kod poslodavaca iz privatnog sektora i 30 odsto ukupnih sredstava za finansiranje programa kod poslodavaca iz javnog sektora.

Kroz program Osposobljavanje za rad kod poslodavca biće angažovano najmanje 415 nezaposlenih, za šta će biti opredijeljeno 946 hiljada EUR.

Zavod će finansijski podržati realizaciju programa kod poslodavaca iz privatnog i javnog sektora, i to u visini od 80 odsto ukupnih sredstava za finansiranje programa kod poslodavaca iz privatnog sektora i 20 odsto ukupnih sredstava za finansiranje programa kod poslodavaca iz javnog sektora.

Mjera Podsticaji za samozapošljavanje biće realizovana dodjelom 500 hiljada EUR bespovratnih sredstava za najmanje 50 nezaposlenih, koji će osnovati jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti, u njemu zasnovati radni odnos i shodno poslovnoj viziji razvoja sopstvenih biznis ideja otvoriti najmanje 15 novih radnih mjesta.

“Bespovratna sredstava za samozapošljavanje koja se mogu dodijeliti jednom korisniku iznose od četiri hiljade do deset hiljada EUR. Istovremeno, za finansiranje specijalizovane radionice namijenjene korisnicima bespovratnih sredstava, radi unapređenja preduzetničkih znanja i kompetencija za započinjanje i upravljanje biznisom, opredjeljuju se sredstva u iznosu do tri hiljade EUR”, precizira se u saopštenju.

Kroz drugu mjeru, Podsticaji za zapošljavanje, je planirano osmomjesečno subvencionirano zapošljavanje najmanje 20 nezaposlenih na poslovima na otvorenom tržištu, koji bi mogli biti održivi i nakon završetka trajanja subvencije.

Obim sredstava za finansiranje ove mjere iznosi 100 hiljada EUR.

Zavod će finansijski podržati realizaciju Programa osam mjeseci za najviše dva učesnika kod jednog izvođača programa, u iznosu do 4,54 hiljade EUR po učesniku, odnosno 568,07 EUR mjesečno po učesniku programa.

U okviru mjere Direktno otvaranje radnih mjesta, planirano je angažovanje najmanje 330 osoba sa evidencije Zavoda na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa, u saradnji sa poslodavcima.

“Za finansiranje ovog programa opredijeljen je milion EUR, od kojih će se 70 odsto opredjeliti za finansiranje programa javnih radova socijalnih sadržaja, a 30 odsto za finansiranje programa javnih radova humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i drugih sadržaja u oblastima od javnog interesa”, dodaje se u saopštenju.

Po ustaljenoj praksi, Zavod će nastojati da sa poslodavcima ostvari što uspješniju saradnju, pružajući im brojne usluge.

Prilikom besplatnog oglašavanja slobodnih radnih mjesta, a na osnovu zahtjeva poslodavca, Zavod se direktno uključuje u traženje kandidata za popunu slobodnog radnog mjesta.

„Na osnovu detaljnih informacija iz zahtjeva o vrsti radnog mjesta, uslovima rada i profilu kandidata, Zavod će pozivati nezaposlene i ostale tražioce zaposlenja, organizovati grupno informisanje, odnosno individualno savjetovanje i izvršiti prethodnu selekciju osoba, odnosno izbor osoba koje upućuje poslodavcu radi zapošljavanja. U tom smislu, posebna pažnja, i ove godine, biće posvećena sezonskom zapošljavanju, odnosno motivisanju poslodavaca da povećaju broj zahtjeva za posredovanjem, kako bi priliku za rad na sezonskim poslovima dobio što veći broj osoba sa evidencije nezaposlenih”, navodi se u saopštenju.

