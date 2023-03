Uspostaviti kvalitetniji sistem monitoringa nad investicijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanje kvalitetnijeg sistema monitoringa nad investicijama je veoma važno, kako bi se osnažilo povjerenje kredibilnih investitora u Crnu Goru kao sigurnu destinaciju za ulaganje, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je sa saradnicima održao sastanak sa članovima Savjeta Agencije za strane investicije, na čelu sa predsjednikom Agronom Ibrahimijem i novoimenovanim izvršnim direktorom te institucije Goranom Strahinjom.

„Sastanak je bio prilika da sagovornici razmijene stavove i opažanja o dosadašnjem radu Agencije i iznesu planove za unapređenje njenog poslovanja kroz efikasnije i transparentnije sprovođenje procedura, kao i aktivniju promociju i snaženje veza sa partnerima u okviru implementacije investicionih projekata“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

U tom kontekstu, Damjanović je ukazao na važnost uspostavljanja kvalitetnijeg sistema monitoringa nad investicijama, uz fokus na uspješnom finalizovanju aplikacija pristiglih u okviru programa ekonomskog državljanstva, čime će se osigurati benefiti ne samo po direktno budžetsko prihodovanje, već i po snaženje povjerenja kredibilnih investitora u Crnu Goru kao sigurnu destinaciju za ulaganje.

Strahinja je, iznoseći viziju i budući plan razvoja Agencije, apostrofirao važnost rješavanja otvorenih pitanja i problema iz prethodnog perioda, uz akcenat na uspostavljanje adekvatne dinamike postupanja po aplikacijama zainteresovanih investitora, strateškog planiranja i kvalitetnog izvještavanja o radu, targetirajući ulogu institucija sistema nadležnih za uspješno okončavanje pojedinih investicionih ciklusa.

Na sastanku je prenijeta otvorenost da se saradnja između Ministarstva i Agencije intenzivira kako bi se napravili značajniji iskoraci u poslovanju, u cilju postizanja mjerljivih rezultata i poboljšanja vidljivosti i percepcije javnosti o važnosti postojanja tijela koje sistematizuje poslove koji se tiču ulaganja u razvoj naše zemlje.

