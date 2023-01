Uspješan početak godine u hotelu The Chedi Luštica Bay

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Početak ovog mjeseca u hotelu The Chedi Luštica Bay popunjeniji je nego prošle godine, saopštila je direktorica prodaje, Leonarda Dedić i dodala da su očekivanja od ove godine visoka.

„U preostalom zimskom periodu nastavlja se trend ‘last minute’ bukinga koji je bio uveliko zastupljen prošle godine, tako da je teško sada govoriti o tačnim očekivanjima do aprila. Gosti su uglavnom iz Crne Gore i regiona, ali ima i jedan manji procenat iz Evrope“, rekla je Dedić.

Ona je kazala da, što se tiče proljeća i ljeta, tu se već vide razlike jer je ove godine buking počeo veoma rano. U hotelu su očekivali da će se to desiti u februaru ili martu. Međutim, rezervacije već pristižu tako da su rezultati već bolji oko 30 odsto u odnosu na prošlu godinu, prenosi Radio Tivat.

„Nadamo se da će se trend nastaviti i da ćemo ove godine imati realniju sliku sezone mnogo ranije. Ono što smo i očekivali, MICE turizam je veoma zastupljen, tako da imamo već potvrđen veliki broj grupa za proljeće i jesen“, navela je Dedić.

Ona je kazala da su paket aranžmani za doček Nove godine u hotelu The Chedi, koji su uključivali dva noćenja sa svečanom večerom, rasprodati već 1. decembra.

Dedić je kazala da je interesovanja bilo i za smještajne kapacitete od onih gostiju koji su željeli da Novu godinu dočekaju u nekom od restorana na promenadi u kompleksu Luštica Bay ili na trgovima u Tivtu i Kotoru.

Gosti su uglavnom bili iz Crne Gore i regiona, a bilo ih je i iz Zapadne Evrope.

Za hotel The Chedi je i cijela prošla godina bila veoma uspješna.

„Ostvarili smo odlične rezultate u više oblasti, ne samo finansijski. Dobili smo 14 prestižnih globalnih nagrada. Ostvarili najviši rezultat od otvaranja hotela – priznanje naših gostiju u visini od 91,6 odsto u oblasti kvaliteta pružanja luksuzne usluge”, kazala je Dedić.

Ona je navela da su, sa druge strane, ponosni na dobrotvorne akcije koje su imali tokom protekle godine širom Crne Gore, donirali su više novca i robnih sredstava nego ikada ranije.

“Najviše od svega smo ponosni na naš tim koji broji oko 140 članova zaposlenih tokom cijele godine i koji imaju priliku da se u zimskim mjesecima usavršavaju u sestrinskim hotelima u drugim zemljama“, rekla je Dedić.

Ona je najavila događaje koji slijede u narednom period, između ostalog, filmske večeri srijedom uz besplatan parking u hotelskoj garaži, kokice i filmsku projekciju, sportske aktivnosti, trening kampovi, trčanje, e-biciklizam, kajaking, planinarenje i sportski turniri.

„Kada je u pitanju naša kuhinja – žudimo za autentičnošću, odnosno lokalnim sastojcima i lokalnim ukusima. Mart će biti u znaku žućenice. Imamo i posebne ponude za Velentinovo i 8. mart“, zaključila je Dedić.

