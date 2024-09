Uprava za saobraćaj raspisala tender za izgradnju Zapadne obilaznice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za saobraćaj raspisala je tender za izgradnju Zapadne obilaznice oko Podgorice, od kružnog toka kod salona namještaja Grand do Komanskog mosta.

“Procijenjena vrijednost radova za izgradnju saobraćajnice duge oko tri kilometra je oko 20,6 miliona EUR sa porezom na dodatu vrijednost (PDV)”, saopšteno je iz Uprave.

Rok za završetak radova je 18 mjeseci.

I ova saobraćajnica, kao i bulevar Vojislaljevića, gradiće se kroz sporazum o sufinansiranju, koji su potpisali Uprava za saobraćaj i Glavni grad.

“Prema sporazumu, Uprava za saobraćaj će finansirati izgradnju saobraćajnice sa saobraćajnom signalizacijom, dok će Glavni grad finansirati eksproprijaciju zemljšta i izgradnju komunalne infrastrukture”, zaključuje se u saopštenju.

