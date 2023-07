UPC ostvarila rekordnu naplatu od 1,38 milijardi EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) je od početka godine do sada ostvarila rekordnu bruto naplatu prihoda od 1,38 milijardi EUR, 280 miliona više nego u istom periodu prošle godine i značajno iznad plana, saopštio je njen direktor Vladimir Bulajić.

On je agenciji Mina-business kazao i da očekuju bolju naplatu budžetskih prihoda tokom ljetnje turističke sezone, jer je sve usmjereno na povećanje poreske discipline.

“Menadžmentu UPC je najvažnije zakonito poslovanje i što veća naplata prihoda za državni budžet. Uprava prihoda i carina, koja je krvotok javnih finansija, ima nultu stopu tolerancije na sivu ekonomiju i neselektivnost je jedan od osnovnih principa u radu”, poručio je Bulajić.

On je rekao da su u cijeloj državi pojačane kontrole, a posebno u primorskim opštinama, gdje su inspektori na terenu u svakom gradu.

“Sa građanima i privredom gradimo otvoren i partnerski odnos, sa akcentom na obavezu poštovanja propisa, ali svi moraju znati da smo odlučniji nego ikad – kod obveznika kod kojih se utvrdi neregularno poslovanje primjenjuju se oštre kaznene mjere”, naglasio je Bulajić.

On je prezicirao da to podrazumijeva sve zakonom definisane mjere, od izricanja prekršajnih naloga do privremene zabrane obavljanja djelatnosti i zatvaranja objekata.

“Posmatrajući samo period od početka maja do 23. jula, poreski inspektori su imali 1,88 hiljada provjera regularnosti poslovanja obveznika i utvrdili nepravilnosti kod njih 155. Izdato je 215 prekršajnih naloga, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 714,3 hiljade EUR. Kod četiri poreska obveznika privremeno je zabranjeno obavljanje djelatnosti do 90 dana, odnosno do otklanjanja nepravilnosti”, rekao je Bulajić.

On je naveo da se utvrđene nepravilnosti odnose na neevidentiranje prometa robe i usluga na zakonom propisan način, neuplaćivanje pazara u iznosu koji prelazi visinu blagajničkog maksimuma, neprijavljivanje zaposlenih i obavljanja djelatnosti bez opšte poreske registracije.

“Vjerujem da će naše konstantne aktivnosti i afirmacija dobrovoljnog poštovanja propisa doprinijeti boljoj poreskoj disciplini. Naravno, uz preventivno djelovanje, unapređenje komunikacije i jačanje povjerenja sa obveznicima, pokazalo se i da oštrije zakonito postupanje poreske inspekcije, kroz izricanje novčanih kazni i privremene zabrane obavljanja djelatnosti, obezbjeđuje veću poresku disciplinu i iskazivanje prometa kroz podnijete poreske prijave u većem iznosu”, kazao je Bulajić.

On je dodao da je u ljetnjoj sezoni, prateći iskustva iz prethodnih godina, posebna pažnja usmjerena na kontrole u dijelu opšte poreske registracije, podnošenja prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanje radnika.

“Fokusirani smo i na ciljane kontrole poreskih obveznika u primorskim opštinama, kod kojih su prošle godine utvrđeni prekršaji ili za koje je UPC u saznanju da postoji mogućnost da ne evidentiraju promet i ne izdaju račune korisnicima usluga”, saopštio je Bulajić.

On je naveo da pojačani inspekcijski nadzor obuhvata i obveznike koji su rizični sa aspekta neredovnog i neblagovremenog podnošenja poreskih prijava.

“Kontrole su, između ostalog, usmjerene i na one koji sezonski obavljaju djelatnost na otvorenom prostoru, kao što su plažni barovi i izdavaoci plažnog mobilijara i smještaja, tezge, turistički prevoz brodom i rafting”, rekao je Bulajić.

On je kazao da koriste sve raspložive kapacitete za inspekcijski nadzor, a u primorskim gradovima su, uz zaposlene, angažovani i inspektori iz drugih područnih jedinica, da bi obuhvatili sve poreske obveznike, posebno one koje smatraju visokorizičnim.

