Umanjenje akciza na gorivo

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Vlada je na današnjoj sjednici produžila odluku o umanjenju akciza na gorivo do 5. decembra, pri čemu će ono iznositi 40 odsto, umjesto dosadašnjih 50 odsto.

Ministar finansija, Aleksadar Damjanović, kazao je da je odluka o umanjenju iznosa akciza na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja donijeta još 10. maja shodno procjeni da je neophodno da se umanje akcize na gorivo.

“Odluka se produžava do 8. novembra, pošto se preklapa sa periodom kada se definiše nova cijena goriva, umjesto do 1. novembra. A onda od 8. novembra do 5. decembra takođe”, rekao je Damjanović.

On je naveo da je produženje odluke planirano i od 6. decembra do 3. januara, ali ono će zavisiti od dešavanja na tržištu goriva.

“Ako bude poremećaja i poskupljenja, onda ćemo ići na opciju maksimalnog umanjenja”, dodao je Damjanović.

