Južnokorejski Incheon ubjedljivo prvi na rang listi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ponuda južnokorejske firme Incheon International Airport Corporation (IIAC) rangirana je kao prva u postupku davanja aerodroma pod koncesiju sa 96,18 bodova, dok je luksemburško-američka kompanija Corporación América Airports (CAAP) dobila 65,18 bodova, potvrđeno je Pobjedi iz više izvora iz Vlade.

Prema pisanju lista, Tenderska komisija za sprovođenje postupka dodjele koncesije za crnogorske aerodrome na sjednici održanoj u petak, nakon razmatranja pristiglih ponuda, sačinila je rang listu ponuđača.

Tenderska komisija je u prethodnoj fazi umalo eliminisala južnokorejsku firmu, jer navodno nije bila zadovoljila tehničku ponudu.

U prethodnoj fazi, i jedan i drugi ponuđač su u pojedinim segmentima dobili ocjenu nula, a ranija odluka Komisije je, zbog razlike od svega 0,3 boda, faktički isključila Incheon International Airport Corporation (IIAC) iz Južne Koreje iz daljeg procesa.

Prema proceduri Tenderska komsija izvještaj sa rangiranim ponudama dostavlja Ministarstvu saobraćaja, a ono dalje Vladi koja treba da donese konačnu odluku.

Predsjednik Tenderske komisije Nik Đeljošaj je, nakon održavanja sjednice, u saopštenju dostavljenom medijima saopštio da je Komisija nastavila započetu sjednicu na kojoj su analizirali izvještaj IFC-a za finansijske ponude.

“Nakon završetka te sjednice, održali smo novu sjednicu kako bismo vrednovali tehničku i finansijsku ponudu i utvrdili rang listu. Zakazao sam novu sjednicu za utorak, na kojoj će Tenderska komisija odlučivati o izvještajima i eventualnim odlukama prema nadležnom ministarstvu. Želim da saopštim da je IFC tokom sjednice odbio da odgovori na moja pitanja i preuzme odgovornost, što smo konstatovali u zapisniku”, kazao je Đeljošaj.

Komisija je tehnički dio ponuda ocjenjivala dva puta i propustila Korejce u drugi krug u kome se ocjenjuje finansijski dio ponuda, nakon što je IFC tvrdio da nijesu poštovana tenderska pravila o glasanju.

IFC je na osnovu sporazuma sa Vladom Crne Gore angažovan kao savjetnik u postupku dodjele koncesije za aerodrome.

Vlada Crne Gore odlučila je početkom juna da produži rok Tenderskoj komisiji do 9. jula da završi posao i preda izvještaj Ministarstvu saobraćaja o bodovanju ponuda.

Ključni preokret u ovom koncesionom postupku desio se 10. juna, kada je Komisija, nakon pravnog savjeta i dodatnih konsultacija sa IFC, priznala da su tehničke ponude oba ponuđača formalno ispravne i ocijenjene u više kategorija.

Međutim, pravno mišljenje je jasno ukazalo da nula nije validna ocjena, zbog čega je Komisija morala da izvrši reevaluaciju tehničkih ponuda – ovog puta u skladu sa zakonom i uz obaveznu ekspertizu IFC-ja.

Nakon novog bodovanja, utvrđeno je da oba ponuđača ispunjavaju minimalne uslove za prelazak u završnu fazu – ocjenu finansijskih ponuda. Komisija je nakon toga trebalo da sačeka konačno mišljenje IFC-ja o finansijskim parametrima, nakon čega je trebalo da ocijeni i taj dio, nakon čega formira konačni prijedlog i šalje ga Ministarstvu saobraćaja, koje će ga dalje uputiti Vladi na odlučivanje.

Tenderska komisija za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat je 10. juna saopštila da su ponude oba ponuđača tehnički ispravne, nakon čega je izvršeno njihovo vrednovanje.

Nakon otvaranja finansijskih ponuda za davanje crnogorskih aerodroma u koncesiju, kako je Pobjeda ranije nezvanično saznala, IIAC nudi 100 miliona jednokratne finansijske nadoknade, dok CAAP nudi 101 milion.

Kada je riječ o inicijalnim investicijama, ponuda Incheona je 132 miliona, dok 158 miliona nudi CAAP. Incheon nudi 35 odsto varijabilne godišnje koncesione naknade, dok CAAP nudi 17 odsto.

Vlada Duška Markovića je još 25. jula 2019. godine usvojila koncesioni akt i ugovor za davanje koncesije za korišćenje aerodroma Tivat i Podgorica. Koncesionim aktom je tada predviđeno 100 miliona EUR jednokratne nadoknade za budžet i 200 miliona EUR investicija u narednih 30 godina.

Nekadašnje ministarstvo saobraćaja, na čijem čelu je bio Osman Nurković, 11. oktobra 2019. godine objavilo je javni poziv za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za aerodrome.

Na pretkvalifikacioni tender za dodjelu koncesija tada je stiglo sedam prijava, od kojih su četiri ispunile kriterijume i označene su kao kvalifikovani ponuđači. U pretkvalifikacionoj proceduri kvalifikovala su se četiri ponuđača – južnokorejska kompanija Incheon International Airport, indijski GMR Airports, luksemburška Corporacion America Airports i francusko-turski konzorcijum ADP-TAV, koji su tada ispunili pretkvalifikacione kriterijume za dodjelu koncesija.

