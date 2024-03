Ulcinj čeka prve goste već u aprilu

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – U Hotelsko turističkom preduzeću (HTP) Ulcinjska rivijera uveliko se pripremaju za prestojeću ljetnju sezonu, a prve goste očekuju već krajem aprila.

U Ulcinjskoj rivijeri su već krenuli sa saniranjem i renoviranjem kako bi za sezonu sve bilo spremno, a očekuju i da hotel Maestral bude otvoren do 1. maja, prenosi portal RTCG.

Direktor preduzeća, Ćamil Hodžić, kazao je za emisiju Mreža na TVCG da su ranije imali problema sa dotrajalim krovovima, ali za ovu godinu sve su sanirali i riješili.

“Imali smo 56 krovova koji su prokišnjavali i trenutno smo uspjeli da saniramo 28 ili 30 krovova. Sada ta cifra svaki dan varira, tako da vjerujem da ćemo do kraja ovog, ili početka narednog mjeseca, uspjeti da sve te krovove koje smo planirali u potpunosti promijenimo, ili da saniramo gdje je to potrebno”, rekao je Hodžić.

Krenuli su i u renoviranje enterijera, a radi se i na doradi kupatila. Renoviraju se i kućice tipa B.

“Vjerujemo da ćemo do sezone imati 100 renoviranih kućica tipa B. Potom idemo u ozelenjavanje našeg naselja i sređivanje staza”, najavio je Hodžić.

Otvaranju sezone se nadaju već 28. ili 29. aprila.

“Za praznik 1. maj bićemo otvoreni za goste. Ovim putem ih pozivam sve da dođu i da nas posjete”, poručio je Hodžić.

