Ukupna ušteda u budžetu oko 12 miliona zahvaljujući hedžing aranžmanu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je ostvarila značajnu uštedu u budžetu u iznosu od 11,94 miliona EUR, zahvaljujući hedžing aranžmanu primijenjenom na dolarski kreditni aranžman sa kineskom Exim bankom za izgradnju prioritetne dionice auto-puta Bar-Boljare, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

“Ovaj aranžman, realizovan u januaru prošle godine, još jednom potvrđuje sposobnost države da primjenjuje savremene finansijske alate za optimizaciju javnog duga i smanjenje fiskalnih rizika”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je u utorak izmirilo osmu ratu kredita prema kineskoj Exim banci za prioritetnu dionicu auto-puta, pri čemu je ostvarena ušteda od 5,22 miliona EUR.

“Naime, umjesto iznosa od 38,6 miliona EUR, koji bi bio plaćen prema srednjem kursu Centralne banke (CBCCG) na dan plaćanja, zahvaljujući hedžing aranžmanu plaćeno je 33,38 miliona EUR”, precizirali su iz Ministarstva.

Ova ušteda, kako su objasnili, dolazi kao nastavak pozitivnih efekata hedžing aranžmana zaključenog 17. januara prošle godine sa renomiranim evropskim i američkim bankama, kojim je već u prošloj godini ostvarena ušteda od 6,8 miliona EUR.

“Kumulativno, Crna Gora je do sada, zahvaljujući ovom aranžmanu, ostvarila uštedu od gotovo 12 miliona EUR, čime je dodatno osnažen državni budžet i otvoren prostor za kvalitetnije planiranje i realizaciju drugih razvojnih projekata”, poručili su iz Ministarstva.

Realizacija hedžing aranžmana, prema riječima predstavnika Ministarstva, pokazuje ne samo odgovoran pristup upravljanju javnim dugom, već i spremnost države da koristi finansijske instrumente za smanjenje rizika i optimizaciju dugoročnih finansijskih obaveza.

“Do danas je Crna Gora kineskoj Exim banci otplatila 256 miliona USD na ime glavnice, stoga je trenutno stanje duga prema kineskoj Exim banci 655,7 miliona USD, odnosno 603,4 miliona EUR (prema prosječnom kursu ugovorenom sa bankama)”, saopštili su iz Ministarstva.

Ovaj uspjeh, kako su zaključili, dodatno potvrđuje kredibilitet Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu i predstavlja primjer kako inovativne politike u oblasti javnih finansija mogu donijeti konkretne koristi za građane i ekonomski razvoj države.

