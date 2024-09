Udruženje podstanara se zalaže za izgradnju društvenih stanova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Politika stanovanja trebalo bi da omogući svima da ostvare pravo na siguran dom, između ostalog, izgradnjom društvenih stanova dostupnih širokom krugu građana, saopšteno je iz Udruženja podstanara Crne Gore

„Zalažemo se za politiku stanovanja koja će omogućiti gotovo svim stanovnicima da ostvare pravo na siguran dom. To podrazumijeva regulaciju tržišta stanova kako bi se obezbedilo priuštivo stanovanje za podstanare, kao i izgradnju društvenih stanova dostupnih širokom krugu građana, a ne samo maloj grupi privilegovanih“, rekli su iz Udruženja.

Oni su poručili da politika stanovanja ne smije biti tema koja se spominje samo u predizbornim kampanjama, uz isprazna obećanja koja ne donose stvarne rezultate.

„Stanovanje je osnovno ljudsko pravo, a ne privilegija rezervisana za pojedince. Zbog toga politika stanovanja mora biti sveobuhvatna i prioritetna, jer od nje zavisi kvalitet života svakog pojedinca i porodice u našoj zemlji“, rekli su iz Udruženja.

Oni su dodali da se ne mogu više zatvarati oči pred činjenicom da su mnogi građani prisiljeni da plaćaju visoke kirije, bez sigurnosti ili dugoročne stabilnosti.

„Svi zaslužujemo mogućnost da dobijemo krov nad glavom, i to pod povoljnim i pristupačnim uslovima“, kazali su iz Udruženja.

Politika stanovanja, kako su objasnili, mora da bude dugoročno riješenje, a ne samo privremena ili kratkoročna opcija.

„Cilj je da osiguramo stabilnost, dostojanstvo i sigurnost za sve građane. Samo tako možemo izgraditi društvo u kojem niko neće biti prepušten na milost i nemilost tržišnih interesa. Stanovanje nije luksuz, to je pravo. Zajedno možemo napraviti promjenu i stvoriti bolju budućnost za sve“, saopštili su iz Udruženja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS