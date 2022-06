U toku berba breskve u Plantažama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U kompaniji Plantaže u toku je berba breskve, koja je planirano da traje do polovine septembra, a do sada je ubrano 230 hiljada kilograma.

Iz kompanije je saopšteno da sa površine od 83 hektara, koliko se nalazi pod zasadima breskve i nektarine, na Ćemovskom polju, plan ovogodišnje berbe iznosi 900 hiljada kilograma.

Direktorica Vinogradarsko-voćarska proizvodnje, Milena Mugoša, kazala je da su veoma zadovoljni kako visinom ovogodišnjeg prinosa, tako i kvalitetom plodova, prenosi Mediabiro.

“Tome u prilog govori i činjenica da je u preko 80 odsto dosadašnje berbe kvalitet ploda u kategoriji prve klase, i vjerujemo da će ovo biti jedna od uspješnijih berbi za Plantaže”, rekla je Mugoša.

Ona je na tome posebno zahvalila kako timu stalnih, tako i sezonskih radnika, koji su posvećeno radili kako bi se sve agrotehničke operacije obavile kvalitetno i u predviđenim agrorokovima, čime su dali veliki doprinos kvalitetu plodova koji danas beru.

Na berbri je trenutno angažovano oko 50 sezonskih radnika, dominantno crnogorskih državljana, dok će u narednom periodu, kako dinamika berbe bude napredovala, biti potrebno dodatnih deset do 15 izvršilaca.

Sva dnevna berba se uspješno realizuje kako na crngorskom, tako i na tržištu Srbije i bilježi rast u odnosu na prošlu godinu.

Berba breskve je počela 26. maja.

