U Sarajevu predstavljena turistička ponuda Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) Crne Gore, u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama, organizovala je promotivni događaj u Sarajevu na kojem je predstavljena turistička ponuda Crne Gore.

Iz NTO su kazali da je događaj koji se održao na trgu ispred Sarajevo City Centra, posjetio veliki broj turista iz Bosne i Hercegovine (BiH) koji su bili zainteresovani za novitete u ponudi za predstojeću sezonu, cijene u destinaciji, ponude plaža, kao i ponudu za aktivni odmor koja je bila posebno primamljiva za mlađu populaciju.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović rekao je da Crna Gora želi da njeguje postojeća tržišta i da osvaja nova.

“Nama je veoma značajno da naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine dođu u Crnu Goru, otkriju, ako nisu otkrili do sad, čari i ljepote Crne Gore, kako jezera, planina, mora, tako i drugih predjela u Crnoj Gori”, rekao je Đurović.

On je sve goste iz regije, naročito iz BiH, pozvao da posjete Crnu Goru.

“Na početku samog događaja, kulturno umjetničko društvo „Vrelo Ibra” iz Rožaja je pred mnogobrojnim posjetiocima odigralo nekoliko koreografija. Za odličnu atmosferu u Sarajevu, pobrinuo se i popularni muzički izvođač Neno Murić koji je uz poznate hitove zabavio turiste koji iz godine u godinu rado posjećuju Crnu Goru”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, lokalne turističke organizacije su organizovale nagradnu igru tokom koje su posjetiocima dodijeljene vrijedne nagrade u vidu ljetovanja u crnogorskim hotelima.

Promociji turističke ponude Crne Gore prisustvovali su neki od najznačajnijih bosanskohercegovačkih medija, kao što su BHT1, TVSA, O Kanal, Alfa, N1BiH, Fena, Anadolija, ONASA i drugi.

Iz NTO su najavili da će večeras biti upriličena svečana večera za visoke zvanice Grada Sarajeva, predstavnike medija i turističkih agencija iz BiH.

“Pozitivne impresije od gostiju iz BiH potvrđuju i podaci Uprave za statistiku Crne Gore MONSTAT, prema kojima je tokom prošle godine Crnu Goru posjetilo skoro 215 hiljada turista iz BiH, što predstavlja rast od oko pet odsto u odnosu na rekordnu 2019. godinu i što ih svrstava na drugo mjesto u strukturi ostvarenih dolazaka inostranih turista”, rekli su iz NTO.

Oni su dodali da će otvaranje avio linije Banja Luka – Tivat sasvim sigurno dodatno pospješiti turistički promet sa ovog tržišta.

Na izložbenom prostoru NTO CG, svoju ponudu predstavljaju lokalne turističke organizacije Podgorice, Tuzi, Cetinja, Bara, Budve, Tivta, Kotora, Herceg Novog, Nikšića, Kolašina, Žabljaka i Rožaja, Portonovi Resort, kao i strateški partneri NTO CG, avio kompanija Air Montenegro, turistička agencija Gold travel i HG Budvanska rivijera.

