U rudniku Brskovo biće zaposleno oko 550 ljudi

Mojkovac, (MINA-BUSINESS) – U rudniku Brskovo biće zapošljeno više od 550 ljudi, a države će, nakon pokretanja rada, godišnje od poreza prihodovati od pet do sedam miliona EUR, saopšteno je tokom posjete predstavnika Vlade i Opštine Mojkovac rudniku.

Premijer Dritan Abazović, ministri i predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić razgovarali su sa izvršnim direktorom rudnika Brskovo Ričardom Bofijem i menadžerkom za odnose s Vladom Ratkom Sekulović.

Oni su, kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, razgovarali o projektu koji je od velikog značaja za Mojkovac i Crnu Goru, ali i u evropskim okvirima.

Bofi i Sekulović su kazali da je do sada uloženo 25 miliona EUR, što tu investicijom čini najvećom u Mojkovcu.

„Tokom razgovora istaknuto je da će u rudniku Brskovo tokom rada biti direktno zapošljeno više od 550 ljudi, a tokom izgradnje više od 700 radnika“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je na sastanku naglašeno da će kada otpočne sa radom, rudnik generisati pribiližno 100 miliona EUR izvozne prodaje godišnje i da će to povećati ukupan crnogorski izvoz za više od 20 odsto.

Abazović je istakao zadovoljstvo što se radi na unapređenju planskog dokumenta i da očekuje da uskoro bude završen i prihvatljiv za Vladu, posebno u dijelu ekoloških kriterijuma.

U saopštenju se navodi da je pokretanje rada rudnika Brskovo investicija vrijedna 150 miliona EUR.

“Planirani direktni prihod Crnoj Gori iznosiće 150 miliona EUR od poreza i koncesionih naknada tokom 17 godina radnog vijeka, dok će godišnji prihod od poreza biti od pet do sedam miliona EUR, pa je očekivano da Brskovo postane najprofitabilnija kompanija u Crnoj Gori”, ističe se u saopštenju.

Kako se dodaje, godišnja koncesiona naknada koja će ići u budžet Opštine Mojkovac, biće oko tri miliona EUR i ona će udvostručiti budžet ove opštine.

Iz Vlade su rekli da će rudnik Brskovo proizvoditi prosječno 45 kt cinka, deset kt olova i tri kt bakra i on će biti jedan od vodećih rudnika cinka u Evropi.

Navodi se da su predviđeni kvaliteti koncentrata privukli interesovanje više međunarodnih trgovačkih firmi i topionica.

“Brskovo je započelo sa primjenom strategije za obuku i zapošljavanje većine zaposlenih na lokalnom nivou i zahtijevaće od izvođača radova da sarađuju sa lokalnim podizvođačima”, zaključuje se u saopštenju.

