U ponedjeljak okrugli sto o ekonomskom državljanstvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Katedra za ekonomsku analizu i politiku na Ekonomskom fakultetu organizovaće u ponedjeljak okrugli sto na temu Ekonomsko državljanstvo kao privredni i ekonomski interes Crne Gore.

Pozdravni govor će na okruglom stolu koji počinje u 11 sati u sali Mediteran održati dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Mijat Jocović, dok će moderator biti rukovodilac Katedre za ekonomsku analizu i politiku, Nikola Milović.

Panelisti će biti ministri ekonomskog razvoja i turizma i finansija, Goran Đurović i Aleksandar Damjanović, kao i direktor Agencije za investicije Crne Gore, Mladen Grgić.

Program ekonomskog državljanstva, koji je sprovođen od januara 2019, biće završen 31. decembra ove godine.

“Učesnici okruglog stola pružiće osvrt na efikasnost sprovođenja programa, njegove efekte na javne finansije, na ukupnu privredu sa akcentom na razvojne projekte u oblasti turizma, ali i na put integracije Crne Gore u Evropsku uniju (EU)”, navodi se u saopštenju Ekonomskog fakulteta.

Na okruglom stolu će, pored respektabilnih panelista, učestvovati i predstavnici opština, zainteresovanih kompanija koje imaju projekte u programu ekonomskog državljanstva, kompanije agenti za posredovanje, kao i profesori, saradnici i studenti Ekonomskog fakulteta.

