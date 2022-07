U CKDD primljen novi emitent

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Centralno klirinško depozitarno društvo (CKDD) 12. jula je primljen novi član Investiciono društvo TF Capital Podgorica.

Iz Montenegroberze je saopšteno da je prijem u članstvo realizovan registracijom osnivačke emisije običnih akcija ISIN-a METFCARA1PG0.

“Tržišni simbol je TFCA, jedinične nominalne vrijednosti jedan EUR u količini od 125 hiljada, vrijednosti kapitala 125 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

